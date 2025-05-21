Обрывы кабелей на Балтике волшебно прекратились после принятия Эстонией антироссийского закона

Западные страны искусственно создают поводы для ужесточения законодательства, которое потом действует против России.

Об этом директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин заявил на XIII Петербургском международном юридическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порядок действий обычно такой: создается вокруг какого-то события конфликт, общественное мнение пытаются убедить в необходимости закручивания гаек. Это вот история с подводными кабелями. В течение пары-тройки месяцев чуть ли не ежедневно в Балтийском море якобы обрывались кабели. Виновными назывались суда, которые следовали в Россию или из России.

После этого парламент Эстонии принимает поправки в законодательство, предоставляющие силам обороны в исключительной экономической зоне прибегать к неким принудительным мерам, которые не уточняются. Речь идет в теории вплоть до потопления. Конвенция 1982 года такими полномочиями прибрежные государства не наделяет.

Но после этого закона я ни одной новости о повреждении подводного кабеля не слышал. Похоже, все успокоились», – сказал Мусихин.