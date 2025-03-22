Обман избирателей: Фридрих Мерц еще не стал канцлером ФРГ, а его рейтинги уже летят вниз

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Свежие немецкие соцопросы фиксируют рост недовольства курсом Фридриха Мерца среди избирателей в ФРГ.

Опрос проводился в рамках исследования Politbarometer по заказу общественного вещателя – телеканала ZDF. Большинство опрошенных сочли недавнюю отмену бундестагом «долгового тормоза» в Германии обманом избирателей.

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Об этом заявили 73 процента респондентов, так оценив инициативу, за которую выступал вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц и его Христианско-демократический союз (ХДС).

Снизился и рейтинг самого Мерца. Лишь 37% высказались бы за то, чтобы Мерц стал канцлером, 53% не одобряют его кандидатуру. В начале марта показатели были 44% и 50% соответственно.

32% считают неправильным смягчение «долгового тормоза», позволяющее правительству за счет резкого увеличения госдолга увеличить расходы на оборону.

Привлечение до 500 млрд евро в виде займов для дополнительных инвестиций в инфраструктуру и защиту климата поддерживают 50%, считают, что это слишком много – 27%, слишком мало – 4%, а 15% полагают, что для этих целей вообще не следует брать в долг.

Тем временем Бундесрат одобрил финансовый пакет, который предусматривает многомиллиардные инвестиции в оборону и инфраструктуру

Бундесрат – отдельный законодательный орган, де-факто выполняющий роль верхней палаты немецкого парламента. Он представляет 16 федеральных земель Германии, которые направляют в него по несколько представителей земельных правительств и имеет право принимать или отклонять любые законопроекты, затрагивающие интересы федеральных земель Германии.

Представительство федеральных земель ФРГ необходимым большинством в две трети голосов одобрило ослабление «долгового тормоза” для увеличения расходов на оборону и создания спецфонда для модернизации инфраструктуры страны в размере 500 млрд евро. Ранее за внесение этих поправок в Основной закон ФРГ проголосовал бундестаг.

На этом фоне продолжают усиливаться кризисные явления в немецкой экономике. Прежде всего, это затрагивает отрасли-«тягачи», такие, как автопром.

Автомобильная промышленность в Германии, на которую приходится 5% ВВП ФРГ, продолжает переживать глубокий кризис. Доля немецкого автопрома на мировом рынке за пять лет снизилась с 19,7% до 17,3%. После прихода в Белый дом Дональда Трампа добавилась новая проблема – угроза пошлин на экспорт авто в США, которые могут сократить продажи на одном из важнейших для немецких автопроизводителей зарубежных рынков.

Автопроизводители сильно пострадали от резкого роста цен на энергоносители в ФРГ после начала войны в Украине. Цены на электроэнергию в Германии сейчас в три раза выше, чем в США или Китае, и на 40% выше, чем в соседней Франции, которая продолжает использовать ядерную энергетику. Вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц уже предложил пересмотреть решение ФРГ об отказе от атомной энергетики.

Еще один фактор давления – снижение спроса на немецкие авто на китайском рынке, на котором популярностью пользуются электромобили. Немецкие компании сильны в производстве традиционных автомобилей, но отстают в сегменте электрокаров.

Частично проблемы решают путем сокращения издержек, перекладывая их на плечи трудящихся, что лишь усиливает социальную напряженность. Так, концерн Volkswagen уже анонсировал увольнение 35 тысяч сотрудников до конца 2030 года. Его дочерняя компания Audi объявила, что ей придется расстаться еще с 7,5 тысячи человек.

Еще один промышленный гигант – Siemens – планирует сократить более 6000 рабочих мест. Таким образом, работы лишатся около 2% от общего числа сотрудников. Сокращения затронут в первую очередь подразделение Digital Industries (DI), которое занимается разработками для автоматизации работы предприятий.

Изменения, пишет агентство AFP, связаны со снижением спроса на ключевых рынках – в Китае и Германии. В Германии под сокращения попадут 2850 сотрудников Siemens, почти все – из подразделения DI.