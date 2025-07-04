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Несмотря на позицию США и евроскептиков, курс Украины в НАТО до сих пор в повестке официального Киева, и это большая «перемога».

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил обслуживающий интересы офиса Зеленского политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии обсуждали тот факт, что Зеленский до сих пор настаивает на членстве Украины в НАТО, несмотря на то, что уже не только американцы, но и львиная доля европейских стран против этого.

«С НАТО, это надо понимать – мы не отказываемся от нашей позиции, что мы стремимся стать членами НАТО. Как раз то, что Россия требует, чтобы не просто американцы признали, что Украина не будет в НАТО, они хотят, чтобы мы подписались, заявили о нейтральном статусе. Но у нас в документах достаточно гибкая позиция: мы понимаем, что наше вступление в НАТО зависит от политической ситуации в НАТО, что каждая страна НАТО должна дать согласие… Мы это понимаем и относимся с уважением. Но мы не отказываемся от нашего стремления стать членом НАТО и ЕС. Всё нормально, жизнь заканчивается не завтра», – успокаивал ночующих в бомбоубежищах громадян жирующий на бюджетных харчах Фесенко.

Как известно, одной из причин начала СВО было требование России отказаться от втягивания Украины в НАТО. Накануне Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом еще раз подчеркнул, что Москва не откажется от целей спецоперации.