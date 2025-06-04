Новые планы НАТО: ПВО в Европе станет больше в пять раз, а Британия нарастит ядерные силы

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Агентство Bloomberg сообщает о намерении НАТО в пять раз увеличить европейские силы ПВО. По данным агентства, этот вопрос обсуждался на вчерашней встрече министров обороны стран Альянса в Брюсселе, где речь шла о подготовке к саммиту НАТО, запланированному на 24–25 июня в Гааге.

Предложение восполнить ключевой пробел путем пятикратного увеличения наземных средств противовоздушной обороны на территории Европы рассматривается как часть ответа на «угрозу со стороны России», отмечают источники агентства.

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Также отмечается, что речь идёт о коллективной цели для стран — членов альянса, при этом индивидуальные национальные показатели могут различаться. Сроки реализации плана пока не определены.

На этой неделе министры стран НАТО также должны утвердить одно из самых амбициозных обязательств по наращиванию запасов оружия со времен Холодной войны в рамках усилий Европы и Канады по перевооружению и сокращению своей зависимости от оборонных систем США.

Наращивание вооружений является частью более широких амбиций по увеличению расходов на оборону во всем альянсе. Подстрекаемые президентом США Дональдом Трампом, члены НАТО объединяются вокруг цели тратить 5% экономического производства — 3,5% на основную оборону и еще 1,5% на расходы, связанные с обороной, на такие области, как инфраструктура, киберзащита и гражданская готовность.

Также по данным агентства Bloomberg Британия готова взять на себя большую роль в ядерной стратегии НАТО: Лондон рассматривает возможность принятия на вооружение, в частности, «истребителей, способных нести ядерное оружие, в соответствии с планами увеличения ядерного вклада Соединенного королевства в НАТО».

Такие планы хорошо корреспондируются с презентованной в понедельник Киром Стармером обновленной военной доктриной, поставившей страну в режим «ожидания войны». Лондон намерен увеличить ядерный арсенал и ведет переговоры о покупке у США истребителей F-35A, способных нести бомбы B61.

Кроме того, как пишет Bloomberg, Великобритания построит 12 атомных подлодок и вложит £15 млрд в создание ядерных боеголовок для противостояния России.

Одну подводную лодку планируется строить каждые 18 месяцев. Таким образом, к концу 2030-х субмарины SSN-AUKUS должны будут заменить семь действующих подлодок класса Astute.

«Как британская программа по созданию суверенных боеголовок, так и британский подводный флот с обычным вооружением обеспечат безопасность Великобритании и НАТО на десятилетия вперед», — отметили в британском правительстве.

При этом министр обороны Великобритании Джон Хили подчеркнул, что Лондон должен действовать решительно, «чтобы противостоять российской агрессии». По его словам, увеличение флота подводных лодок станет сигналом для Москвы о готовности Великобритании «сражаться, если потребуется».