«Новой помощи не будет. Трамп объединился с Путиным против Украины» – Илларионов

Вадим Москаленко.  
29.05.2025 09:45
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Политика США за последние месяцы демонстрирует, что Вашингтон встал на сторону России. 

Об этом в эфире YiuTube-канала «UkrLife» заявил эмигрировавший в США бывший советник президента России Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Политика США за последние месяцы демонстрирует, что Вашингтон встал на сторону России.  Об этом...

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«Сейчас используются остатки той военной помощи, какая была заказана во времена Байдена. Она на Украину поступает. Есть разные оценки когда эта помощь закончится, обычно они касаются летних месяцев этого года. Эта помощь закончится, а новой помощи из Соединенных Штатов Америки не будет», – сказал Илларионов.

По его словам, Трамп и его администрация торпедировали все совместные усилия западных союзников о помощи Украине.

«Начиная от совместных заявлений в семерке, уже теперь их как минимум три неоднократные декларации и заявления Совбеза ООН, голосования в Генассамблее ООН. Во всех этих случаях администрация Трампа занимала позицию вместе с Путиным против Украины, против европейских союзников Украины.

И даже в ряде случаев администрация Трампа голосовала вместе с Россией тогда, когда с Россией не голосовал Китай и не голосовал даже Иран. Так что вот этот период, который подавался Трампом в качестве попыток заключения какого-то перемирия, мирного договора, переговоров о прекращении огня или прекращении боевых действий, все это, естественно, провалилось», – добавил он.

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