Новая военная стратегия Молдовы: страну будут пристёгивать к НАТО

Правительство Молдовы утвердило новую военную стратегию, где Россия называется врагом, предусматривается перевод войск на стандарты НАТО, увеличение численности армии и расходов на оборону до 1% ВВП.

Политолог Андрей Сафонов в интервью «ПолитНавигатору» объясняет, что означает принятие этого документа для Кишинева и Тирасполя.

– Министр обороны Германии Писториус обозначил срок начала войны ЕС и России – до 2029 года. Молдова движется в рамках военной риторики Евросоюза?

– Молдову готовятся пристегнуть к НАТО, с одной стороны, через заклинания о стандартах ЕС, а с другой – через вливание в состав Румынии. Но то, что на случай реального боя ЕС и России (к этому Англия стопудово присоединится) Молдову кинут в огонь, несомненно. Это старая тактика западников – и англо-французов, и американцев: самим отсиживаться до последнего, а союзников бросать в топку.

Президент Сербии Вучич правильно говорит: война практически неизбежна, сейчас все определяются, на чьей стороне будут драться. Конечно, есть здравомыслящие страны и их лидеры, но это не про нынешнюю власть Молдовы. Она несамостоятельна и управляема евро-глобалистами в ручном режиме. Если они продолжат занимать руководящие посты в Кишиневе, опасность втягивания Молдовы в возможную войну возрастет.

– В документе говорится, что милитаризация нужна для защиты Молдовы и совместима с ее нейтралитетом. Сколько продержится нейтралитет при нынешних властях РМ?

– Не надо даже обращать внимания на болтовню про нейтралитет. Какой нейтралитет, если одних только совместных проектов Молдовы с НАТО, по данным открытых источников, целых 18? Если президент РМ Санду полностью дистанцировалась от участия в работе СНГ? Если ежедневно, в том числе на самом высоком уровне, идут нападки на Москву (подчас совершенно глупые)?

Власти Молдовы нередко говорят: да, большинство людей в стране против ее вступления в НАТО, но нужно вести работу, чтобы они изменили мнение. При этом в военной доктрине Россия провозглашается главным врагом. Это подготовка Молдовы к полному разрыву или к войне с Россией на стороне евро-глобалистов и Румынии. Поэтому уже сейчас над заклинаниями о нейтралитете Молдовы можно просто посмеяться и заварить себе чайку.

– Что означает принятие документа для Приднестровья? Есть мнение, что запущен план подчинения Тирасполя Кишиневу, и на это указывает тот факт, что президент Румынии рассуждает о предоставлении автономии Приднестровью в составе РМ. Чего надо опасаться?

– Это прямая угроза национальной безопасности ПМР, что требует усиления обороноспособности нашей республики. Причем реального напряжения сил в экономической и военной сферах. И делать это нужно в союзе с Россией. Коль скоро Запад накачивает Молдову оружием, усилия Москвы и Тирасполя должны быть направлены на то, чтобы на Днестре всегда был достаточный армейский кулак из объединенных сил, могущий отразить любую агрессию.

Что касается действий кишиневских властей, за которыми стоят Париж, Лондон, Бухарест и Брюссель, им нужна вся бывшая МССР, а не ее обрубок в лице современной Республики Молдова. Это позволило бы ликвидировать влияние России по обе стороны Днестра, спровоцировать исход русскоязычного населения и молдаван-противников унионизма, а заодно окружить Россию кольцом враждебных режимов.

Сейчас для таких планов ПМР – как заноза в том месте, где спина теряет свое благородное название. То, что глава Румынии говорит о какой-то там «автономии» для Приднестровья, это лишь слова. Мы видим, как идет работа по упразднению автономии народа Гагаузии. С какой стати приднестровцы пойдут на такое же заклание?

На ПМР давят в области энергетики, в политике, в дипломатии, требуют вывода российских войск.

Но союзники останутся на приднестровской земле. Мы выстоим, хотя нам наносят удары – останавливаются заводы, люди уезжают в поисках хлеба насущного. Но многие и остаются, не желая отдавать себя и родных под власть национал-фашистов. От независимости Приднестровье не откажется!