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ВС РФ нанесли удары по промышленным предприятиям на подконтрольной киевскому режиму территории.

По словам мэра Харькова Игоря Терехов, атака продолжалась полтора часа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враг задействовал две ракеты и девять Шахедов. Один «Шахед» – не взорвался. Остальные попали. Били по гражданской инфраструктуре. По предприятиям. По человеческим домам. По СТО. По парку. Прилеты всего по семи локациям», – написал гауляйтер.

По его словам, поврежден цех гражданского предприятия. На еще одном предприятии возник большой пожар.

«Харьков не сломаешь. Мы не ломаемся даже тогда, когда пылает целый [Новобаварский] район», – пафосно пообещал Терехов.

Результативно отработали дроны и по Сумской области.