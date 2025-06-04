Ночью запылали украинские заводы

Игорь Шкапа.  
04.06.2025 09:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1361
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сумы, Украина, Харьков


ВС РФ нанесли удары по промышленным предприятиям на подконтрольной киевскому режиму территории.

По словам мэра Харькова Игоря Терехов, атака продолжалась полтора часа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВС РФ нанесли удары по промышленным предприятиям на подконтрольной киевскому режиму территории. По словам...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Враг задействовал две ракеты и девять Шахедов. Один «Шахед» – не взорвался. Остальные попали. Били по гражданской инфраструктуре. По предприятиям. По человеческим домам. По СТО. По парку. Прилеты всего по семи локациям», – написал гауляйтер.

По его словам, поврежден цех гражданского предприятия. На еще одном предприятии возник большой пожар.

«Харьков не сломаешь. Мы не ломаемся даже тогда, когда пылает целый [Новобаварский] район», – пафосно пообещал Терехов.

Результативно отработали дроны и по Сумской области.

«Враг ночью атаковал Лебединскую общину. Предварительно есть попадание 12 БпЛА. Беспилотники попали по предприятию в селе общины. В результате ударов произошел пожар. Это был завод по производству биоэтанола. Повреждены цистерны, произошел разлив патоки», – пожаловались в Сумской областной военной администрации.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить