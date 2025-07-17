Ночью запылал Днепропетровск. Утром – Кривой Рог

Игорь Шкапа.  
17.07.2025 10:57
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российские дроны атаковали Днепропетровскую область, в том числе и областной центр.

Местные власти признали попадания по промышленным предприятиям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские дроны атаковали Днепропетровскую область, в том числе и областной центр. Местные власти признали...

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«Ночью враг снова направил на область беспилотники. По информации ВвК, 22 из них защитники неба уничтожили. Были и попадания. Под массированной атакой оказался Днепр», – сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, погиб один человек еще пять получили ранения.

«Возникло сразу несколько пожаров. Повреждены предприятия», – добавил гауляйтер.

Кроме того, не указав подробности, представитель киевского режима проинформировал, что в Синельниковском районе «повреждена инфраструктура».

А недавно он написал, что был атакован Кривой Рог, отметив, что детали по последствиям уточняются.

По информации одного из координаторов пророссийского подполья Сергея Лебедева (Лохматый), в Днепропетровской области поражены «логистика, объекты промышленности, энергоинфраструктура, узлы ГСМ».

«Минувшая ночь продемонстрировала, что интенсивность и география ударов расширяются. РФ тестирует уязвимости ПВО, нацеливаясь не только на фронт, но и на тылы. Используется стратегия изматывания и локальной деморализации. В ближайшие дни можно ожидать увеличения количества ударов по центральной полосе Украины, а также продолжения серии налетов в ночное и утреннее время», – резюмирует Лебедев.

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