Ночью запылал Днепропетровск. Утром – Кривой Рог
Российские дроны атаковали Днепропетровскую область, в том числе и областной центр.
Местные власти признали попадания по промышленным предприятиям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ночью враг снова направил на область беспилотники. По информации ВвК, 22 из них защитники неба уничтожили. Были и попадания. Под массированной атакой оказался Днепр», – сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, погиб один человек еще пять получили ранения.
«Возникло сразу несколько пожаров. Повреждены предприятия», – добавил гауляйтер.
Кроме того, не указав подробности, представитель киевского режима проинформировал, что в Синельниковском районе «повреждена инфраструктура».
А недавно он написал, что был атакован Кривой Рог, отметив, что детали по последствиям уточняются.
По информации одного из координаторов пророссийского подполья Сергея Лебедева (Лохматый), в Днепропетровской области поражены «логистика, объекты промышленности, энергоинфраструктура, узлы ГСМ».
«Минувшая ночь продемонстрировала, что интенсивность и география ударов расширяются. РФ тестирует уязвимости ПВО, нацеливаясь не только на фронт, но и на тылы. Используется стратегия изматывания и локальной деморализации. В ближайшие дни можно ожидать увеличения количества ударов по центральной полосе Украины, а также продолжения серии налетов в ночное и утреннее время», – резюмирует Лебедев.
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