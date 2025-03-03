Ночью загорелся очередной российский НПЗ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ночью на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе начался пожар.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Сегодня ночью силы и средства МЧС России выехали по сообщению о возгорании на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Уфе по повышенному рангу», – заявили российские спасатели.

Отмечалось, что площадь пожара – 100 квадратных метров.

«Перед взрывом на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе горожане слышали шум дронов. Многие говорят о толчках, которые почувствовали даже в квартирах. Сейчас на предприятии в районе Бирского тракта начался пожар, – написал ночью специализирующийся на происшествиях тг-канал Mash.

Украинские источники тоже уверяют, что завод поразили украинские дроны.

«Этой ночью БПЛА атаковали Уфимский НПЗ, расположенный за 1300 км от линии фронта», – похвастался украинский вонкор Олег Петренко.

При этом в утренней сводке Минобороны РФ Башкирия не фигурирует.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппарата: три БпЛА – над территорией Липецкой области, два БпЛА – над территорией Ростовской области и два БпЛА – над территорией Белгородской области», – сообщило российское оборонное ведомство.

Не подтверждают атаку и местные паблики.