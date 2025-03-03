Ночью загорелся очередной российский НПЗ

Олег Кравцов.  
03.03.2025 09:26
  (Мск) , Москва
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Дзен, Происшествия, Россия, Сюжет дня


Ночью на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе начался пожар.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Ночью на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе начался пожар. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила...

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«Сегодня ночью силы и средства МЧС России выехали по сообщению о возгорании на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Уфе по повышенному рангу», – заявили российские спасатели.

Отмечалось, что площадь пожара – 100 квадратных метров.

«Перед взрывом на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе горожане слышали шум дронов. Многие говорят о толчках, которые почувствовали даже в квартирах. Сейчас на предприятии в районе Бирского тракта начался пожар, – написал ночью специализирующийся на происшествиях тг-канал Mash.

Украинские источники тоже уверяют, что завод поразили украинские дроны.

«Этой ночью БПЛА атаковали Уфимский НПЗ, расположенный за 1300 км от линии фронта», – похвастался украинский вонкор Олег Петренко.

При этом в утренней сводке Минобороны РФ Башкирия не фигурирует.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппарата: три БпЛА – над территорией Липецкой области, два БпЛА – над территорией Ростовской области и два БпЛА – над территорией Белгородской области», – сообщило российское оборонное ведомство.

Не подтверждают атаку и местные паблики.

«Атака БПЛА на завод в Черниковке не подтвердилась. Как сообщают источники, на месте происшествия обломков от беспилотника не обнаружено», – пишет местный тг-канал Ufa_rb.

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