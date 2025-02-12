Никто не обменяет Суджу на все Левобережье – Луценко

Идея о том, то захваченную часть Курской области Украина сможет обменять на утраченные территории Левобережной Украины, глупа и невыполнима.

Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама