Никто не обменяет Суджу на все Левобережье – Луценко

Анатолий Лапин.  
12.02.2025 10:40
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


Идея о том, то захваченную часть Курской области Украина сможет обменять на утраченные территории Левобережной Украины, глупа и невыполнима.

Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Идея о том, то захваченную часть Курской области Украина сможет обменять на утраченные территории...

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«Я слышу из-за кулис, что условием прекращения огня может быть вывод украинских войск из Курска. Я могу это допустить. Вопрос: так а чего мы об этом слышим шепотом из-за кулис? Выйдите и скажите об этом. Если это так, то тут есть, конечно, плюсы и минусы, но если это ведет к прекращению огня, а, значит, прекращению постоянного, уже годичного отступления ВСУ и потере наших конституционных территорий, то, может быть, это и не так плохо?

Сегодня президент Зеленский внезапно говорит, что контролируемые нами территории на Курщине он хочет обменять на другие украинские территории. И не хочет сказать, какие. Ну если мы посмотрим на карту, сколько мы сейчас контролируем. Но если Суджа является механизмом прекращения огня, чтобы мы завтра не потеряли Покровск, Краматорск, Славянск и далее, – так давайте это обсуждать. С моей точки зрения, ничего катастрофического тут нет, об этом можно говорить», – заявил Луценко.

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