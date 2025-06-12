Большинство украинцев настроено на мир и в случае президентских выборов будут голосовать за кандидата, который им этот мир пообещает, как уже было с Порошенко и Зеленским.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политический обозреватель, экс-нардеп Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Двое последних выборов украинцы голосуют одинаково – они голосуют за мир. Порошенко обещал мир, потом обманул, но за него проголосовали. Зеленский обещал мир и за него проголосовали. Сейчас публикуются какие-то странные соцопросы с поддержкой 60-80% Зеленского и столько же за продолжение войны. Социологи меня поймут, и политологи тоже: во время военных действий, во время диктатуры ни один соцопрос не отражает реальных настроений. На Украине всегда пассивное большинство было настроено на мир. А теперь тем более. Мы видим реакцию на тэцэкашников в городах, когда только останавливается автобус, кого-то бусифицируют, останавливается общественный транспорт, машины, люди выбегают, женщины бросают коляски – все бросаются на помощь. Это консолидация общества против войны, против Зеленского. Партия войны всегда маргинальная, все всегда против неё. Партия мира – она пассивная, но когда люди приходят в избирательную кабинку, остаются один на один с бюллетенем, они голосуют за прекращение войны. И у меня нет ни малейшего сомнения – если выборы будут честными, если демократические страны обеспечат демократический процесс, шансы хорошие», – считает Царёв.

По его подсчетам, 5 млн граждан с украинскими паспортами перешли в Россию вместе с новыми территориями. Ещё 5 млн переехали, начина с 2014 года. Приблизительно столько же уехали в Европу от войны. Итого на Украине осталось 25 млн жителей, из которых большинство за мир. Можно рассчитывать на то, что они поддержат пророссийского кандидата, если всё будет проходить в рамках закона.