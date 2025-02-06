Нет ни мин, ни людей, русские стирают наших военных вместе с землей – генерал ВСУ

У ВСУсформировался серьезный дефицит боеприпасов.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Провал, который был в конце прошлого года и в начале этого – это поставка на фронт огромного количества некачественных минометных мин на сумму 43 миллиарда контракта. Возможно, там некачественных меньше, но я про качественные не слышал, мы слышим только про некачественные мины. 100 тысяч мин, расчет идет 80 мин на один минометный ствол, в каждом батальоне, который находится на переднем крае, в среднем минометная батарея калибра 120 миллиметров. Давайте посчитаем, сколько батальонов мы лишили возможности уничтожать врага во время его наступления на наши позиции.

Когда комбат не имеет, чем стрелять по переднему краю, ему достаточно сложно выполнять любые приказы, потому что одним стрелковым огнем дело не решишь. А с учетом того, что у нас по соотношению к врагу значительно меньше ресурсов и значительно меньший огневой потенциал, потому что враг также эффективно стирает с землей наших людей артиллерией большого калибра, мы в определенных моментах имеем меньшую возможность отвечать и вести контрбатарейную борьбу.

И в определенных моментах, на определенных участках мы проигрываем в FPV-дронах и в РЭБ. Эти все комплексы накладываются, мы теряем территории не потому, что наши люди там плохо подготовлены или плохо мотивированы, а потому что этих людей уже нет и нечем этих людей прикрыть», – заявил Кривонос.