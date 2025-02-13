Неполноценный суд запретил Республике Сербской символику Сербии

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Конституционный суд Боснии и Герцеговины вынес решение об удовлетворении ходатайства бошнякского члена Президиума БиГ Дениса Бечировича о запрете в Республике Сербской символики соседней Сербии.

Однако руководство РС не намерено подчиняться решению, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ходатайству Бечировича, Конституционный суд БиГ отменил закон Республики Сербской «О флаге, гербе и гимне», позволяющий на территории энтитета и в его учреждений размещать символику Республики Сербия.

Однако в РС не признают сам боснийский Конституционный суд, поскольку сербские судьи не участвуют в его работе, протестуя против нахождения в нём делегированных туда Западом иностранцев – ранее при вынесении решений те, традиционно вставали на сторону бошнякских судей, помогая тем проводить решения в интересах их общины, нередко откровенно сербофобские.

«Это решение парадоксально и абсурдно, потому что отношения между Сербией и Республикой Сербской такие же, как отношения между матерью и ребенком. Запретить учреждениям Республики Сербской использовать сербскую национальную символику — это то же самое, что запретить ребенку хранить дома фотографию своей матери», – прокомментировал скандальное постановление КС БиГ мэр столицы РС Баня-Луки Драшко Станивукович.

Он добавил, что как мэр Баня-Луки, крупнейшего сербского города к западу от реки Дрина (от границы Сербии), он всегда будет стремиться к тому, чтобы символы Сербии присутствовали в столице энтитетагороде и по всей Республике Сербской.

«Баня-Лука – сердце Республики Сербской, а Республика Сербская неразрывно связана с Сербией не только исторически, но и эмоционально, культурно и национально, потому что мы – единый уникальный народ. Особенно в преддверии праздника Сретения, Дня государственности Сербии и Республики Сербской, мы еще сильнее продемонстрируем нашу приверженность национальным символам», – отметил градоначальник.

Флаги Сербии и РС отличаются незначительно, в обоих полотнищах используются цвета сербского национального триколора, только на сербском флаге еще и присутствует белый двуглавый орёл. Герб Сербии представляет собой красный щит с короной и двуглавым орлом, в то время как герб РС – лавровый венок с короной на фоне национальных цветов. Гимн Сербии называется «Боже Справедливости», гимн РС – «Моя республика».