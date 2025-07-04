При содействии НАТО на Украине был установлен фашистский режим, который стал угрожать существованию России.

К такому выводу приходит немецкое общественное движение Kommunistische Organisation, опубликовавшее на своем сайте статью, посвященную конфликту на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«На Украине был установлен фашистский режим, чтобы превратить страну в зону боевого действия против России и создать оттуда угрозу ее национальному существованию.

Массы взяли на себя инициативу в борьбе с НАТОвским фашизмом. Они отбросили его назад на востоке Украины и создали народные республики. Тем самым они отстояли антифашистское наследие Великой Отечественной войны. Военная операция России служит защите национального суверенитета и обороне народных республик. Операция направлена не на эксплуатацию и порабощение Украины, а на защиту от империалистической агрессии», – говорится в материале.