Немецкое движение: Россию загнали в угол. Ей пришлось начать оборонительное контрнаступление

Олег Кравцов.  
04.07.2025 15:17
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Нацизм, Политика, Россия


При содействии НАТО на Украине был установлен фашистский режим, который стал угрожать существованию России.

К такому выводу приходит немецкое общественное движение Kommunistische Organisation, опубликовавшее на своем сайте статью, посвященную конфликту на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

При содействии НАТО на Украине был установлен фашистский режим, который стал угрожать существованию России....

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«На Украине был установлен фашистский режим, чтобы превратить страну в зону боевого действия против России и создать оттуда угрозу ее национальному существованию.

Массы взяли на себя инициативу в борьбе с НАТОвским фашизмом. Они отбросили его назад на востоке Украины и создали народные республики. Тем самым они отстояли антифашистское наследие Великой Отечественной войны. Военная операция России служит защите национального суверенитета и обороне народных республик. Операция направлена не на эксплуатацию и порабощение Украины, а на защиту от империалистической агрессии», – говорится в материале.

Отмечается, что после этапа экономического разрушения и политического унижения в 1990-е годы Россия взяла курс на укрепление национальной независимости, что НАТО пытается остановить любыми способами.

«Уничтожение экономической, политической и военной мощи России должно стать примером, чтобы исключить любое сопротивление. После «майданного» переворота, вооружения киевского режима и усиления военной угрозы со стороны НАТО, Россия оказалась загнанной в угол и была вынуждена начать оборонительное контрнаступление, чтобы не оказаться в безвыходной ситуации с военной точки зрения», – резюмирует Kommunistische Organisation.

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