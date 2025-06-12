Немецкий генерал: Война с Россией – очень не рациональный выбор

Елена Острякова.  
12.06.2025 17:30
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Сценарий превращения Германии в логистический центр и стратегический плацдарм для войны с Россией вполне реален.

Об этом бывший бригадный генерал бундесвера Эрих Вад заявил в интервью ютуб-каналу «Голос Германии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сценарий превращения Германии в логистический центр и стратегический плацдарм для войны с Россией вполне...

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«Это не риторика, а вполне реальный сценарий. Если война на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в общеевропейскую, то Германия станет (хотя она уже и так стала) логистическим центром и стратегическим плацдармом НАТО. К этому нужно соответствующим образом себя готовить. Эти планы и приготовления законны и вполне в порядке вещей.

Здесь лишь возникает вопрос, есть ли на то политическая воля. Если дело дойдет до реализации оперативного плана Германии, то есть до общеевропейской войны, в которой полем боя будет Германия, то значит, мы все сделали неправильно, независимо от мотивов. С точки зрения Германии война – это нерациональный выбор», – подчеркнул Вад.

Генерал уточнил, что говорит так не из пацифистских соображений, а потому что война с Россией означает уничтожение Германии.

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