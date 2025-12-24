Немецкий генерал подтвердил, что из Гуляйполя придётся «тикать»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ускоренное продвижение русских в Запорожской области объясняется тем, что это уже не сплошной укрепрайон, за который можно бесконечно цепляться, а куда более пустынные территории.

Об этом в эфире подкаста «MDR» заявил немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

