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Военный эксперт-русофоб таблоида «Бильд» Юлиан Репке советует Украине наносить удары не по Москве, о чем якобы говорил президент США Дональд Трамп, а по Татарстану.

Об этом он заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это все просто пустые разговоры. На самом деле, какие такие военные цели есть в Москве, по которым можно ударить? Там же нет каких-то особых аэропортов. Я думаю, в этом плане гораздо лучше было бы ударить по Казани и Елабуге, где делают все эти беспилотники», – сказал Репке.

Он напомнил, что Запад запретил Украине наносить удары по центрам принятия решения, чтобы защитить резиденцию утратившего легитимность Зеленского.