Немецкий эксперт-русофоб советует Зеленскому бить по Татарстану
Военный эксперт-русофоб таблоида «Бильд» Юлиан Репке советует Украине наносить удары не по Москве, о чем якобы говорил президент США Дональд Трамп, а по Татарстану.
Об этом он заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это все просто пустые разговоры. На самом деле, какие такие военные цели есть в Москве, по которым можно ударить? Там же нет каких-то особых аэропортов. Я думаю, в этом плане гораздо лучше было бы ударить по Казани и Елабуге, где делают все эти беспилотники», – сказал Репке.
Он напомнил, что Запад запретил Украине наносить удары по центрам принятия решения, чтобы защитить резиденцию утратившего легитимность Зеленского.
«Если помните, несколько лет назад был такой случай, когда украинцы ударили по Кремлю. После этого, насколько мне известно, украинцы получили очень жесткое предупреждение, чтобы больше такого никогда не было. И действительно, больше ничего подобного не случалось. Именно поэтому, я думаю, офис Зеленского стоит, украинский МИД стоит, по Раде не наносятся удары. Если это изменится, будет интересно понаблюдать, что будет дальше», – сказал Репке.
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