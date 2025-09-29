Немцев будут обандеривать и возращать к нацизму, промывая мозги риторикой войны

Германское руководство понимает, что с нынешнем менталитетом долго воевать немцы не смогут.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявила немецкий политолог-глобалист, вице-президент Германского фонда Маршалла в Берлине Клаудиа Майор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда он [глава Минобороны Германии Писториус] сказал это слово в ходе дебатов в Германии, это вызвало огромный резонанс. Самая большая критика была в том, что он говорил о готовности к войне [krieg], а не к обороне. И это показывает, что хотя мир меняется, Россия нападает на Украину, США меняются, как и геополитический ландшафт, но менталитет меняется гораздо медленнее.

Поэтому Германия может увеличить расходы на оборону, отказаться от их сокращения, но изменение менталитета происходит гораздо медленнее. Я думаю, одной из причин, по которой Писториус использовал это слово, было желание изменить менталитет. Это заставляет людей задуматься и добиться прогресса в понимании необходимости обороны», – рассуждала немка.