Немцев будут обандеривать и возращать к нацизму, промывая мозги риторикой войны
Германское руководство понимает, что с нынешнем менталитетом долго воевать немцы не смогут.
Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявила немецкий политолог-глобалист, вице-президент Германского фонда Маршалла в Берлине Клаудиа Майор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда он [глава Минобороны Германии Писториус] сказал это слово в ходе дебатов в Германии, это вызвало огромный резонанс. Самая большая критика была в том, что он говорил о готовности к войне [krieg], а не к обороне. И это показывает, что хотя мир меняется, Россия нападает на Украину, США меняются, как и геополитический ландшафт, но менталитет меняется гораздо медленнее.
Поэтому Германия может увеличить расходы на оборону, отказаться от их сокращения, но изменение менталитета происходит гораздо медленнее. Я думаю, одной из причин, по которой Писториус использовал это слово, было желание изменить менталитет. Это заставляет людей задуматься и добиться прогресса в понимании необходимости обороны», – рассуждала немка.
«Для меня слово «krieg» означает войну в трёх измерениях. Это вооружённые силы, которые готовы, оснащены, тренируются к сражению, второе – это промышленность, которая может быстро наращивать производство. И третье измерение – это общество, которое понимает необходимость обороны и готово поддерживать её», – вещала Майор.
«Если у вас нет такого общества, как на Украине, то долгая оборонительная кампания не сработает. Поэтому я думаю, что это был действительно полезный инструмент для продвижения дискуссии в Германии. Если вы не измените менталитет, вы не получите должной поддержки оборонных усилий», – аргументировала немка.
