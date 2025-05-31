Нельзя верить Украине, гарантии от НАТО надежнее – Ширяев

Владимир Гладков.  
31.05.2025 16:34
  (Мск) , Москва
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Требование гарантий от НАТО резко усложнит и затянет мирные переговоры, но обещаниям Киева верить нельзя.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Требование гарантий от НАТО резко усложнит и затянет мирные переговоры, но обещаниям Киева верить...

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«Рейтерс сообщает, якобы, что одно из условий – письменное обещание, что НАТО не будет расширяться на восток», – сказал ведущий.

Он попросил прокомментировать эту информацию.

«Это удивительная вещь. Это означает, что если НАТО дает письменное обязательство, то должен быть подписан некий документ. Но ведь в НАТО с такою количеством стран, которые между собой все равноправны в принятии решения. Я понимаю, что американцы на всех надавят, они по идее должны подписать, но это целый процесс.

Получается, что НАТО вовлекается в этот процесс переговоров, как полноценный участник. Сейчас было как Украина-Россия, а теперь еще 35 государств. Это вообще на самом деле резко всё усложняет», – сказал Ширяев.

При этом он напомнил, что киевский режим запросто переписывает Конституцию своей страны, когда считает это необходимым, поэтому обещание со стороны НЕАТО будет дополнительной гарантией.

«Если Украина ввела себе в Конституцию, что «мы стремимся в НАТО, это наша конечная цель». Она же может из Конституции-то ее убрать. Если Украина пишет, «торжественно обещаем, больше никогда не стремиться в НАТО». Ну, хорошо, подписали этот договор.

А теперь еще и НАТО должно присоединиться и сказать: «И мы тоже подтверждаем, что мы никогда в жизни Украину к себе не возьмем». Это усложняет переговоры резко. Это так называемая гарантия, но все сложнее стало. Теперь переговоры еще дольше будут, если НАТО подключать к этому делу», – добавил он.

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