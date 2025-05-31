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Требование гарантий от НАТО резко усложнит и затянет мирные переговоры, но обещаниям Киева верить нельзя.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рейтерс сообщает, якобы, что одно из условий – письменное обещание, что НАТО не будет расширяться на восток», – сказал ведущий.

Он попросил прокомментировать эту информацию.

«Это удивительная вещь. Это означает, что если НАТО дает письменное обязательство, то должен быть подписан некий документ. Но ведь в НАТО с такою количеством стран, которые между собой все равноправны в принятии решения. Я понимаю, что американцы на всех надавят, они по идее должны подписать, но это целый процесс. Получается, что НАТО вовлекается в этот процесс переговоров, как полноценный участник. Сейчас было как Украина-Россия, а теперь еще 35 государств. Это вообще на самом деле резко всё усложняет», – сказал Ширяев.

При этом он напомнил, что киевский режим запросто переписывает Конституцию своей страны, когда считает это необходимым, поэтому обещание со стороны НЕАТО будет дополнительной гарантией.