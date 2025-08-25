Нелояльный электорат. Приднестровцев с молдавскими паспортами фактически отсекли от участия в выборах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ЦИК Молдовы в воскресенье постановил, что для жителей Приднестровья с молдавским гражданством на парламентских выборах 28 сентября на правом берегу Днестра откроют лишь 12 избирательных участков. Это при том, что гражданство РМ есть почти у 300 тысяч приднестровцев, и две трети из них, согласно соцопросу, который провел приднестровский Институт политических исследований, хотят участвовать в предстоящем голосовании.

12 участков на 200 тысяч человек – явно недостаточно. Так, на парламентских выборах в РМ в 2021 году для приднестровцев открывали 41 участок, на президентских в 2024 году – 30.

Президиум Верховного Совета ПМР и горрайсоветы республики призывали молдавские власти не дескриминировать права жителей Приднестровья с молдавским гражданством, но Кишинев принял то решение, которое принял.

Правящую команду Молдовы можно понять: приднестровцы – совершенно не ее электорат, при этом интерес к молдавским выборам среди них растет.

Напомним ситуацию осени прошлого года: во втором туре выборов президента РМ шансы прозападного кандидата Майи Санду и ее оппонента Александра Стояногло были примерно равны, и приднестровцы почти удвоили явку по сравнению с первым туром, полагая, что могут повлиять на проигрыш Санду, при президентстве которой давление на Приднестровье значительно усилилось.

И тогда молдавские власти, заметив этот напор и понимая, что избиратели с Левобережья едут голосовать явно не за Санду, стали притормаживать их: останавливали машины с приднестровскими номерами, раньше времени закрыли избирательный участок в Варнице, остановили движение по мосту Рыбница–Резина якобы из-за сообщений о минировании и т.д.

Подобные «заграждения» не исключены и в этот раз: приднестровские голоса вновь пойдут вразрез с интересами официального Кишинева. Придя на избирательные участки, жители Приднестровья наверняка припомнят действующей власти РМ и жесткий газовый кризис января 2025 года, и экономические блокады.

«Для правящей партии PAS голоса из Тирасполя и других городов Левобережья – риск, который может повлиять на итоговый результат, – объясняет политолог Анатолий Дирун. – После провала в первом туре президентских выборов 2024 года, когда ожидали победу здесь и сейчас, в партии власти решили перестраховаться. Что и логично с точки зрения борьбы за власть. С другой стороны, такое резкое сокращение участков свидетельствует, что позиции PAS нестабильны».

Политолог Дмитрий Чубашенко указывает, что выборы в парламент «приобретают расистский характер», но спонсоры правящего в Кишиневе режима этого не замечают.

«Когда-то «белый» режим апартеида в Южной Африке проводил политику сегрегации в отношении местного африканского населения. То, что делает кишиневская власть по отношению к собственным формально согражданам в России и Приднестровье, – примерно то же самое. Это обыкновенный расизм… Не кто иной, как бывший глава внешней политики ЕС Боррель назвал Европу «райским садом», за пределами которого находятся «дикие джунгли». Это тоже чистой воды расистский менталитет. Видно, от таких, как Боррель, эта ксенофобская зараза перешла и к кишиневским проевропейцам, относящимся к гражданам Молдовы в России и Приднестровье, как к людям второго сорта», – написал он в своем телеграм-канале.

Молдавский политик, кандидаты в депутаты РМ от блока «Альтернатива» Михаил Полянский назвал действия ЦИК по сокращению числа участков для Приднестровья «диверсией».

Он напомнил, что на этом фоне в других странах планируется открыть на десятки молдавских участков больше, чем раньше: если на президентских выборах за рубежом был 231 избирательный участок, то на этих ожидается более 270. Полянский призвал PAS не надеяться, что конкуренты не успеют отправить туда наблюдателей.