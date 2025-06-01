Неижпапа собрался отвоевывать воды вокруг Крыма

Елена Острякова.  
01.06.2025 20:57
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, ЕС, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Стратегия морской безопасности Украины предусматривает «возвращение» 72,6 тыс км российской акватории.

Об этом командующий ВМСУ Алексей Неижпапа заявил на форуме по безопасности на Черном море в Одессе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Стратегия морской безопасности Украины предусматривает «возвращение» 72,6 тыс км российской акватории. Об этом командующий...

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«Одно из первых заданий – это выведение под контроль 72,6 тыс квадратных км исключительной экономической зоны, в том числе, вокруг Крыма. Конечно, контролировать это без берега невозможно. Тяжело», – рассуждал он.

Неижпапа надеется выполнить это задание с помощью «коалиции морских возможностей Украины», – в которую вошло 18 стран Европы. Ее возглавляют Великобритания и Норвегия.

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