Неижпапа собрался отвоевывать воды вокруг Крыма
01.06.2025 20:57
(Мск) , Москва
Стратегия морской безопасности Украины предусматривает «возвращение» 72,6 тыс км российской акватории.
Об этом командующий ВМСУ Алексей Неижпапа заявил на форуме по безопасности на Черном море в Одессе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Одно из первых заданий – это выведение под контроль 72,6 тыс квадратных км исключительной экономической зоны, в том числе, вокруг Крыма. Конечно, контролировать это без берега невозможно. Тяжело», – рассуждал он.
Неижпапа надеется выполнить это задание с помощью «коалиции морских возможностей Украины», – в которую вошло 18 стран Европы. Ее возглавляют Великобритания и Норвегия.
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