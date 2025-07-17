«Не знаешь даже, что происходит в 200 метрах» – в ВСУ жалуются на отсутствие коммуникации

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Украинское руководство уже год пытается объединить бригады в корпуса, но пока что ВСУ остаются разобщёнными.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы переходим на систему корпусов, это будут очень большие подразделения с одним человеком, который реально командует достаточно большим участком фронта на передке. Когда на маленьком участке фронта находится батальон, 2-3 подразделения из двух-трех бригад, потом приданные там с какого-то, не знаю, еще бригады, там ТРО или ЗСУ или кого-то еще, потом еще кто-то. Возникает сумбур. Нет даже внутри определенной коммуникации понимания, что может происходить в 200 метрах от тебя. Там могут пацаны по каким-то причинам откатиться, и ты этого не знаешь. В итоге можешь попасть в окружение. Или кто-то должен был выйти, допустим, рота, но никто не сказал, что в этой роте не 100, а 30 или 20 человек. А остальные или ранены, или на больничках. Такого действительно очень много», – возмутился Прошинский.