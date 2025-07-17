«Не знаешь даже, что происходит в 200 метрах» – в ВСУ жалуются на отсутствие коммуникации

Вадим Москаленко.  
17.07.2025 21:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 174
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинское руководство уже год пытается объединить бригады в корпуса, но пока что ВСУ остаются разобщёнными.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство уже год пытается объединить бригады в корпуса, но пока что ВСУ остаются...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы переходим на систему корпусов, это будут очень большие подразделения с одним человеком, который реально командует достаточно большим участком фронта на передке. Когда на маленьком участке фронта находится батальон, 2-3 подразделения из двух-трех бригад, потом приданные там с какого-то, не знаю, еще бригады, там ТРО или ЗСУ или кого-то еще, потом еще кто-то.

Возникает сумбур. Нет даже внутри определенной коммуникации понимания, что может происходить в 200 метрах от тебя. Там могут пацаны по каким-то причинам откатиться, и ты этого не знаешь. В итоге можешь попасть в окружение.

Или кто-то должен был выйти, допустим, рота, но никто не сказал, что в этой роте не 100, а 30 или 20 человек. А остальные или ранены, или на больничках. Такого действительно очень много», – возмутился Прошинский.

«И, естественно, пацаны, когда им нарезали задачу на 100 человек, а реально выходит 30, и еще порой эти 30 надо найти, то это задачу усложняет в три раза. Но по бумагам там находится рота какого-то подразделения, с которым тоже не всегда есть связь.

Вот это все очень сильно мешает эффективно обороняться, эффективно выходить на вылазки определенные для того, чтобы побеспокоить противника.

И корпусная система помогает. Но я уже не помню, когда объявили о создании корпусов и сколько корпусов реально за это время создалось. Почти год назад объявили, сколько корпусов реально теперь являются корпусами?

Я не знаю, есть хоть ли один созданный корпус. Название есть, но соответствует ли этот корпус количественному составу, как в живой силе нашей, так и в технической силе?», – жаловался он.

 

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить