«Не знаешь даже, что происходит в 200 метрах» – в ВСУ жалуются на отсутствие коммуникации
Украинское руководство уже год пытается объединить бригады в корпуса, но пока что ВСУ остаются разобщёнными.
Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы переходим на систему корпусов, это будут очень большие подразделения с одним человеком, который реально командует достаточно большим участком фронта на передке. Когда на маленьком участке фронта находится батальон, 2-3 подразделения из двух-трех бригад, потом приданные там с какого-то, не знаю, еще бригады, там ТРО или ЗСУ или кого-то еще, потом еще кто-то.
Возникает сумбур. Нет даже внутри определенной коммуникации понимания, что может происходить в 200 метрах от тебя. Там могут пацаны по каким-то причинам откатиться, и ты этого не знаешь. В итоге можешь попасть в окружение.
Или кто-то должен был выйти, допустим, рота, но никто не сказал, что в этой роте не 100, а 30 или 20 человек. А остальные или ранены, или на больничках. Такого действительно очень много», – возмутился Прошинский.
«И, естественно, пацаны, когда им нарезали задачу на 100 человек, а реально выходит 30, и еще порой эти 30 надо найти, то это задачу усложняет в три раза. Но по бумагам там находится рота какого-то подразделения, с которым тоже не всегда есть связь.
Вот это все очень сильно мешает эффективно обороняться, эффективно выходить на вылазки определенные для того, чтобы побеспокоить противника.
И корпусная система помогает. Но я уже не помню, когда объявили о создании корпусов и сколько корпусов реально за это время создалось. Почти год назад объявили, сколько корпусов реально теперь являются корпусами?
Я не знаю, есть хоть ли один созданный корпус. Название есть, но соответствует ли этот корпус количественному составу, как в живой силе нашей, так и в технической силе?», – жаловался он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: