Не спешите хоронить Иран, он оправился от провала своих спецслужб – французская газета

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После недолгого момента эйфории и головокружения от успехов, произраильская партия на Западе несколько приуныла и стала более реалистично смотреть на ситуацию в регионе, особенно на фоне американских колебаний относительно прямого военного вмешательства в конфликт. Изменилась и тональность материалов западной прессы. Вместо победных фанфар – все больше скепсиса и призывов к осторожности, а режим аятолл уже не так безоговорочно хоронят, как в самом начале.

Французское издание Le Monde пишет, что дела у иранского режима не так плохи, как было принято думать после первых дней сокрушительных израильских ударов. Военный аппарат Тегерана остается работоспособным, несмотря на целенаправленное убийство множества его лидеров Израилем, делает вывод издание.

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«Спустя почти неделю судьба нескольких высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции, идеологической армии режима, остается неясной. Это подпитывает спекуляции об их возможном физическом поражении, исчезновении или смерти, которая еще не была официально объявлена», – говорится в публикации.

Среди них Исмаил Гаани, командующий силами «Аль-Кудс» (элитным подразделением, отвечающим за операции за рубежом), Алиреза Тансири, командующий военно-морскими силами Стражей, и Голамреза Солеймани, глава «Басидж», территориальных ополчений, подчиняющихся Корпусу стражей революции.

С начала военных действий не было зарегистрировано ни одного публичного заявления или появления с их стороны, хотя обычно они были одними из самых ярых сторонников режима.

«Их внезапное молчание в сочетании с отсутствием назначений на несколько вакантных должностей — в частности, на должность командующего сухопутными войсками Стражей, которую занимал человек, заменивший своего убитого начальника — вызывает серьезные вопросы о реальном масштабе человеческих потерь в военном штабе Ирана», – делает вывод газета.

Издание напоминает, что уже во время первой волны ударов 13 июня были убиты несколько столпов иранской военной иерархии, в том числе Мохаммад Багери, начальник генерального штаба вооруженных сил, Хоссейн Салами, главнокомандующий стражей, Амир Али Хаджизаде, глава космических сил, ответственный за баллистический арсенал, и Голам Али Рашид, глава центрального штаба Хатам Аль-Анбия (инженерное подразделение Стражей революции). 17 июня, через четыре дня после своего назначения Верховным лидером, его заместитель Али Шадмани также был убит.

Каждый из погибших, отмечает французская газета, представлял собой стратегическую фигуру в иранском военном аппарате. Мохаммад Багери, ветеран ирано-иракской войны, недавно играл центральную роль в переговорах по вопросам безопасности с Саудовской Аравией. Хоссейн Салами, известный своими пламенными речами против Израиля, также был вовлечен в подавление внутренних протестов.

Что касается Амира Али Хаджизаде, создателя иранской баллистической программы, он был одним из основателей аэрокосмических сил стражей и руководил ответным ударом по американской авиабазе Аль-Асад в Ираке в 2020 году.

На фронте разведки потери Ирана также значительны. Мохаммад Каземи, глава разведывательной организации Стражей, был убит 15 июня. На эту стратегическую должность, эквивалентную верхушке внутренней и военной разведки страны, до сих пор не назначен преемник.

В научной сфере в результате ударов погиб Ферейдун Аббаси, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана и депутат парламента.

По мнению исследователя Али Альфонеха из Института арабских государств Персидского залива, эта серия целенаправленных убийств свидетельствует о «глубоком проникновении израильских спецслужб в оборонный аппарат Ирана и подтверждает несостоятельность контрразведки в иранских спецслужбах».

«Занятые внутренними репрессиями иранские спецслужбы не смогли адаптироваться к усилению внешних угроз, игнорируя прецеденты, созданные распадом Хезболлы, убийством Исмаила Хания [лидера ХАМАС, убитого в июле 2024 года на иранской территории] и неоднократными ликвидациями ученых-ядерщиков. Системная коррупция и недовольство населения также способствовали проникновению израильских спецслужб», — продолжает исследователь.

Тем не менее, добавляет Али Альфонех, указанные проблемы не стоит сильно преувеличивать, в «стандартные операционные процедуры Стражей остались неизменными: несмотря на ликвидацию Командования аэрокосмических сил в первый же день, Иран продолжил свои удары баллистическими ракетами и беспилотниками по Израилю».

По его мнению, трудность для иранцев заключается не столько в исчезновении высокопоставленных чиновников, сколько в «прочной многоуровневой архитектуре израильской противоракетной обороны».

Судя по всему, Иран уже более-менее оправился от потрясения первых дней и теперь его противникам уже не стоит рассчитывать на эффект неожиданности.

Исход противостояния стал не таким очевидным. Хотя, если США все же включатся по полной, то они, скорее всего, сломают иранскую военную машину. Другое дело, что политические и иные риски для самих Штатов тоже огромны.