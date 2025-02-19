Не подпускать никого к агитации! Иначе пропадём, как Польша в 1944-м – во Львове уже готовятся к выборам укро-президента
Учитывая российско-американскую риторику о необходимости выборов на Украине, Киеву уже нужно готовиться к их проведению, самым решительным образом перекрыв любые информационные лазейки в стране.
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший вице-спикер Верховной рады, мобилизовавшийся в ВСУ член запрещенного в РФ националистического ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«1944 год, Польша, Сталин предложил Рузвельту и Черчиллю провести выборы. Есть выдающееся выражение Рузвельта, который согласился, сказав Сталину: «Я бы очень хотел, чтобы выборы в Польше были настолько чистыми – как жена Цезаря». После этого Польша как демократическая страна была потеряна для мира и поглощена тираном Советским Союзом.
То есть любые соглашения с московитами на выборы, на перевыборы – это точно один в один как было в Польше. Один в один. 44-й год, Польша уже освобождена от нацистов, однако перехитрил московит Сталин и Рузвельта, и Черчилля, и они провели так называемые демократические выборы послевоенные. Чтобы, не дай боже, у нас так не случилось! Нужно очень аккуратно», – тревожился Кошулинский.
«Я хочу через вас обратиться к Верховной раде. Сделайте предохранители законодательные, дайте законы, запретите платную рекламу на ТВ. Во Франции, в Британии, в Швеции нет платной рекламы на ТВ. А представляете, что в соцсетях будет твориться? Как соцсети влияют сейчас на избирательный процесс!
Можно ли в это будет вбрасывать деньги из-за границы и влиять? Понятное дело. Дайте предохранители! Сделайте это максимально эффективно, чтобы московиты не смогли повлиять на это, сделайте безопасность выборам, чтобы мы снова не увидели промосковские силы, которые снова зашли в Верховную раду!», – вещал бандеровец.
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