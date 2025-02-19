Учитывая российско-американскую риторику о необходимости выборов на Украине, Киеву уже нужно готовиться к их проведению, самым решительным образом перекрыв любые информационные лазейки в стране.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший вице-спикер Верховной рады, мобилизовавшийся в ВСУ член запрещенного в РФ националистического ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«1944 год, Польша, Сталин предложил Рузвельту и Черчиллю провести выборы. Есть выдающееся выражение Рузвельта, который согласился, сказав Сталину: «Я бы очень хотел, чтобы выборы в Польше были настолько чистыми – как жена Цезаря». После этого Польша как демократическая страна была потеряна для мира и поглощена тираном Советским Союзом. То есть любые соглашения с московитами на выборы, на перевыборы – это точно один в один как было в Польше. Один в один. 44-й год, Польша уже освобождена от нацистов, однако перехитрил московит Сталин и Рузвельта, и Черчилля, и они провели так называемые демократические выборы послевоенные. Чтобы, не дай боже, у нас так не случилось! Нужно очень аккуратно», – тревожился Кошулинский.