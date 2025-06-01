«Не обращайте внимания на Трампа, продолжайте сражаться» – Помпео – украинцам
Украинские националисты должны игнорировать действия Трампа – и упорно продолжать продвигать русофобию по всему миру.
Об этом на форуме по безопасности на Черном море в Одессе заявил экс-госсекретарь США Майк Помпео, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы читаем твиты Трампа и других американских политиков. Иногда мы сильно переживаем, нам становится очень грустно, когда мы их читаем», – сказал одиозный депутат Рады Алексей Гончаренко.
«Я был семидесятым госсекретарем США, в то время Трамп был сорок пятым президентом. И я всегда считал, что у меня было больше шансов на увольнение, чем у него. И я помню, как уволили моего предшественника. Это произошло из-за твита. И вот каждое утро брал телефон, проверял твитер, убеждался, что у меня есть работа и шел на нее. Так я прожил два с половиной года, а потом еще четыре», – сказал Помпео.
По его мнению, украинским националистам стоит меньше переживать из-за действий импульсивного и непостоянного Трампа.
«Трамп может доминировать в новостях как никто другой из тех, кого я встречал. Легко прийти в восторг, когда он говорит, что он очень разочарован Путиным. И легко расстроиться, когда Трамп говорит что-то вроде «если мы не договоримся в течение следующей недели, мы уйдем».
Что действительно важно, так это то, на чем вы должны сосредоточиться, и то, что можете сделать, независимо от того, какая у вас роль», – рассуждал он.
«Продолжайте отстаивать свою точку зрения. Это то, что я пытался делать. Я был в Конгрессе 6 лет и старался избегать Капитолийского холма. Но я потратил много времени, чтобы убедить людей из моей партии и дать им понимание того, что нужно Америке.
Поэтому я советую людям делать все возможное, чтобы добиться успеха. Это сложно. Не обращайте внимания на шум, следите за сигналами, что происходит на самом деле», – вещал Помпео.
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