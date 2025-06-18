«Не наша война!» – бельгийский депутат призвал Европарламент одуматься и не вкладываться в войну с РФ
Продолжение войны против России очень дорого обойдётся для простых европейцев, налоги для которых значительно вырастут.
Об этом в Европарламенте заявил депутат от Бельгии Марку Потанге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Давайте будем честны, НАТО (реально) возглавляет человек, очень похожий на международного гангстера. Трамп обещал вторгнуться в Гренландию и Панаму, уничтожить Иран… и хочет развязать войну, разрушив наши пенсии, наше социальное государство, заставляя нас вкладывать 5% ВВП в войну.
6 тысяч евро на семью в год. Это средняя зарплата бельгийца. Сколько семей вы знаете? Знаете ли вы, какая из них может ежегодно тратить 6 тысяч евро на войну? Дамы и господа, измените свое мнение!», – возмутился Потанге.
«Вы говорите, что НАТО здесь для того, чтобы защищать нас. НАТО расходует на вооружение в 8 раз больше, чем Россия. Нужно ли нам тратить в двадцать раз больше, чтобы улучшить нашу безопасность? У Европы в четыре раза больше кораблей, чем у России, и в десять раз больше истребителей.
Давайте будем честны, эти деньги нужны не для того, чтобы защитить себя, а для того, чтобы сегодня напасть на Иран, а завтра, возможно, на Китай. Позвольте мне четко заявить, что я не собираюсь приносить в жертву наш народ и наше государство всеобщего благосостояния на алтарь войны. Это ваша война!» – добавил он.
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