«Не лезьте в политику»: Власти Киргизии обеспокоены активностью российских релокантов

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Известный общественный деятель и политолог Киргизии Бакыт Бакетаев дал оценку ситуации с так называемыми российскими релокантами, покинувшими страну после начала СВО.

Свое видение он изложил в интервью «ПолитНавигатору».

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Насколько велико количество в вашей стране релокантов — бежавших из России противников Владимира Путина?

– После начала СВО в 2022 году и особенно на волне мобилизации осенью того же года Кыргызстан стал одним из направлений массовой релокации из России. По официальным данным, в страну въехало более 100 тысяч граждан РФ. Точной статистики по политическим взглядам нет, но значительная часть прибывших — представители так называемого «урбанистического» или «креативного класса», в основном из Москвы, Петербурга и крупных городов.

Многие из них открыто высказываются против действий российских властей, участвуют в медийных и культурных инициативах и стараются дистанцироваться от официальной политики РФ. Это позволяет считать, что доля оппозиционно настроенных среди релокантов весьма высока.

Что можно рассказать об их особенностях по сравнению с другими эмигрантами из России?

– Эта волна миграции резко отличается от предыдущих — в первую очередь, мотивацией. Речь идёт не о традиционной трудовой миграции или «русских в поиске тепла и простоты», а о политическом, идейном и ценностном бегстве. Эти люди, как правило, лучше образованы, активно пользуются соцсетями, работают удалённо в IT, медиа, дизайне, занимаются культурными или образовательными проектами. Они объединяются в комьюнити, проводят мероприятия, создают локальные медиа, порой с антивоенной или оппозиционной риторикой.

Как их воспринимают местные жители? Кто рад, а кто наоборот не рад?

– Общество делится. Те, кто экономически выиграл от их присутствия (владельцы недвижимости, бизнесы, сфера услуг), относятся нейтрально или положительно. Молодёжь и часть городской интеллигенции — с интересом и симпатией. Но существует и настороженность.

Особенно это заметно в более консервативных слоях — возникают опасения, что «русские либералы» принесут чуждые ценности, будут вмешиваться в местную политику, усиливать напряжённость. Подобные настроения подпитываются отдельными конфликтными ситуациями и публикациями в соцсетях, где релоканты порой неосторожно высказываются о местных реалиях.

Есть ли какие-то конфликтные ситуации?

– Да, были инциденты. Наиболее остро воспринимаются высказывания, в которых звучит пренебрежение к культуре или законам страны пребывания. Один из громких кейсов — возмущение по поводу необходимости регистраций или местной бюрократии, иногда в грубой форме транслируемое в соцсетях. Были случаи отказа в продлении виз или регистрации отдельных активистов, что неофициально связывали с их политической позицией. Однако масштабных или системных репрессий не наблюдается — власти стараются действовать точечно.

Проводят ли беглецы-либералы антироссийские/заукраинские акции в вашей стране? Как это воспринимают власти и население?

– Публичные акции прямого политического характера — крайне редки. В основном активность релокантов проявляется в культурной, медийной и образовательной сфере: показы фильмов, лекции, закрытые дискуссии. Были попытки проведения мероприятий с антивоенной повесткой, но часто они не афишируются или проходят в полуформальном режиме.

Власти относятся к подобным проявлениям с осторожностью: официально Кыргызстан сохраняет нейтралитет в украинском конфликте и не желает становиться ареной для антироссийской фронды. Прямых запретов нет, но сигнал «не лезьте в политику» считывается достаточно ясно.

Есть ли изменение отношения к релокантам спустя время?

– Да, по мере адаптации восприятие меняется. Вначале это был шок и интерес — «русские бегут в Кыргызстан», местами даже с элементами сочувствия. Со временем всё больше внимания стало уделяться практическим вопросам: рост арендных цен, влияние на рынок труда, культурные и ценностные разногласия. Часть релокантов успешно адаптировалась и интегрировалась, наладив диалог с местными. Другие — наоборот, продолжают жить в «информационном пузыре», что усиливает барьер с местным сообществом. В целом можно сказать, что наблюдается постепенное охлаждение и переход от романтического образа «жертв режима» к более прагматичному — «новые соседи, с которыми надо договариваться».