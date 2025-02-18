На днях минобороны Укрейха запустило проект «Контракт 18-24», преподнеся его как «добровольную инициативу для граждан в возрасте 18-24 лет». На сайте МО значится, что «участники получат достойное финансовое вознаграждение, боевую подготовку по стандартам НАТО и социальные гарантии, которых не предлагает ни одна гражданская профессия».

Вся сервильная медиасетка тут же начала пиарить его на все лады. Он, мол, предусматривает ряд льгот и единовременную выплату в размере миллиона гривен (2.2 миллиона рублей). Кроме того, предлагает ипотеку под 0%, компенсацию коммунальных услуг и учебы, бесплатную медпомощь, в том числе зубопротезирование, право на выезд за кордон и т.п.

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Это сразу же вызвало возмущение старших вояк. Они затараторили, что власть вместо снижения возрастного порога с 25 до 18 лет решила так заманивать в армию юнцов. А «старикам» что же, кукиш с маслом?

«Государство обесценивает всех, кто добровольно вступил в армию в начале полномасштабной войны. Похоже, что при выборе между непопулярными решениями они решили пренебречь мотивацией тех, кто уже находится на службе», – так написал в Facebook юрист-вояка Маси Найем, подонок и брат подонка Мустафы Найема.

Тем не менее пиар нового контракта бурлит вовсю, несмотря на скептические мнения экспертов. Сообщается, что молодых добровольцев будут принимать шесть бригад и что туда уже потекли рекой заявления. Например, командир бригады «Рыцарей Зимнего похода» хвастается, что уже поступило около 300 заявлений, после обработки которых 50-60 человек подписали контракты.

Но вот как комментирует эту ситуацию наш старый знакомый, русский киевлянин и экс-военком Андрей:

– Тут сразу вспоминается Горбатый из «Места встречи изменить нельзя»: «Да, складно звонишь!» А что в реальности? Обрисую кратко: брехня все это! Вы подсчитайте сами: бригада – это 5-6 тысяч человек. И что им эти 50-60? Капля в море! В ВСУ надеются, что число заявлений будет расти и что на «мясные штурмы» прибудут десятки тысяч парней, но пусть не обольщаются. Да, какой-то временный относительный всплеск произошел. Хотя и не такой уж большой. Какие-то наивные хлопцы возжелали легко срубить большое бабло и клюнули. Может, даже побросали учебные заведения, рабочие места, семьи. Но что дальше? А дальше, когда начнет раскрываться вся подоплека этого гнусного прожекта, он начнет сыпаться. Потому что у ребят есть родители, старшие родственники и друзья, которые за три года уже насмотрелись на злодейства подлой власти. И будут их всеми способами удерживать от этого.

Андрей рассказывает, что его коллеги из военкоматов постоянно сообщают, сколько раненых и искалеченных солдат годами никак не могут получить даже мизерные пособия. Их гоняют по комиссиям и инстанциям – доказывать, что получили увечья на войне, а не где-нибудь еще.

– Вот у меня в подъезде мужик вернулся с фронта с искалеченной ногой. Так он уже 2 года не может выбить себе несчастные 700 гривен. Мурыжат его по инстанциям. А тут миллионы, сотни миллионов! Да откуда Зеля их возьмет, если бюджет пустой, все разворовано! Уверен, что власть всеми силами постарается эти деньги не выплачивать. Будут швырять парней на убой, потом писать, что они пропали без вести, как делают сейчас. И ничего не платить, как дезертирам. Их деньги распилят. У ВСУ – хитрецов ведь сотни таких подлых схем! Все это мы видим уже сейчас. Потому-то матери своим наивным пацанам и говорят: «Не ходи в солдаты ни за какие деньги!» Приходят в ТЦК и требуют, чтобы их сыновей не обманывали. Я несколько раз был свидетелем таких разговоров.

Андрей говорит, что киевлян уже «достали» регулярные минуты молчания, которых становится все больше. Ровно в 9 утра и в другие часы останавливается весь транспорт, сотни тысяч людей, едущих на работу, вынуждены торчать посреди дороги.