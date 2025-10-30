У граждан Украины воруют их будущее.

Об этом в эфире «Новости live» заявил депутат ВР от считающейся креатурой структур Джорджа Сороса партии «Голос» Ярослав Железняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат рассказал, что 4 ноября планируется публикация нового отчета ЕС о готовности Украины к интеграции в это объединение.

«Он будет плохой. Он будет говорить о том, что мы стагнируем, что у нас есть откат от реформ, то есть, наоборот, в худшую сторону. Это значит, что мы еще дольше будем ждать вступления в ЕС. Я хочу для себя, для своих граждан и страны в целом будущее в Европейском союзе, а не Таможенном!», – истерил соросенок.

По его словам, таким образом, у граждан Украины «воруют их будущее».