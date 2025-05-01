«Не боимся ни «Орешника», ни ядерки»: бандеровцы грозят ударом по Параду Победы

Вадим Москаленко.  
01.05.2025 15:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, День Победы, Дзен, Россия, Украина


Украине нужно хотя бы добиться звуков воздушной тревоги в Москве во время Парада Победы 9 мая.

Об этом говорили экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза и секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно хотя бы добиться звуков воздушной тревоги в Москве во время Парада Победы...

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Береза рассказал, что провёл на своём тг-канале опрос: «Поддерживаете ли вы удар дронами по Красной площади в Москве 9 мая во время парада, понимая, что может быть удар в ответ от «Орешника» до ядерки?» По словам бандеровца, 69% – ответили, что поддерживают, более 13,5 тыс. голосов.

«Могу сказать, что очень показательно. Настроение украинцев показывает: мы готовы воевать дальше. Этот лучший ответ для всех тех, кто говорят – нет, все уже соглашаются на всё, что угодно», – тешится Береза.

Он спросил Романа Костенко, насколько Киев готов нанести такой удар.

«Возможность нанести такие удары у Украины есть. Пусть это не будут массовые именно ракетные удары. Но ты же понимаешь, даже тревога на Красной площади – это тоже большая история для нас и тем более для Путина. Который празднует День Победы, а в этот момент в Москве звучит тревога. Здесь исключительно решение, средства у Украины есть», – заверил Костенко.

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