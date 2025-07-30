Науськиваемый Украиной Запад устроил демарш во время выступления Матвиенко в Женеве

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Часть участников Всемирной конференции глав парламентов в Женеве покинула зал во время выступления спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Накануне вице-спикер Рады Елена Кондратюк призвала форум бойкотировать публичные мероприятия с участием Матвиенко.

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«Я призываю участников Конференции спикеров к бойкоту любых публичных мероприятий с участием этой международной преступницы – Матвиенко. Любое совместное фото или рукопожатие с ней – означает стать на сторону агрессора. И это будет обязательно использовано российской пропагандой с целью оправдания преступлений РФ», – написала Кондратюк в соцсети.

Судя по выложенному видео, часть участников конференции вняла этому призыву. На ролике можно увидеть, как несколько десятков человек выходят из зала во время выступления Матвиенко.

«Я горжусь всеми нашими партнерами и коллегами! Это демарш против агрессора, это большая поддержка народа Украины! Спасибо искренне, даже слезы на глазах, сколько коллег нас поддерживает! Мы не сами!», – пафосно провозгласила вице-спикер Рады.

Матвиенко же в своем выступлении уделила внимание не только украинскому вопросу. Она напомнила о ряде других конфликтов, в ходе которых Запад постоянно пытался подменить международное право неким «порядком, основанным на правилах», которых никто не видел и не утверждал.

«Все нынешние конфликты, включая украинский, имеют шанс на урегулирование только в случае устранения их первопричин», – считает вице-спикер. Совета Федерации.

Она призвала запускать дипломатические ресурсы на полную мощь.