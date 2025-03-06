«Научим нашей гарной культуре» – Залужный хочет открыть в Лондоне украинскую школу

Вадим Москаленко.  
06.03.2025 22:59
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине необходимо срочно открыть в Лондоне хотя бы одну национальную школу, чтобы учить местных детей бандеровщине.

Об этом на пресс-конференции заявил экс-главком ВСУ, а ныне посол в Лондоне Валерий Залужный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине необходимо срочно открыть в Лондоне хотя бы одну национальную школу, чтобы учить местных...

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«Самое простое, где мы можем зайти и закрепиться, это образование. И если, например, нам очень трудно, видимо, сделать так, чтобы мы учили часть своих студентов там [в Британии], или менялись этими студентами там, то начать с украинских школ, именно британского формата, ничего нам не мешает.

Я говорил уже, что нам надо пересмотреть эту матрицу. Что эта идея, когда идёшь, и на школе висит флаг, тризуб, украинские колокольчики, украинский гимн поют детям и так далее, она неприятна для британцев.

Британская, индусская школа, немецкая школа, французская школа – это же обычная школа в рамках программы Великобритании, но где изучается язык, культура и история других стран. Вот и мы немедленно должны», – призывал «дипломат».

«Знаешь, что в Лондоне четыре русские школы, а всего по Британии больше десятка. В каждом крупном городе – русская школа. Именно вот такого, британского, формата. Это там, где учат русскую культуру, русский язык, русскую историю.

И нам нужно срочно начать эту работу. Для того, чтобы мы эту школу, по крайней мере, в Лондоне создали. Мы имеем на это право», – разошелся Залужный.

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