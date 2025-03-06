Украине необходимо срочно открыть в Лондоне хотя бы одну национальную школу, чтобы учить местных детей бандеровщине.

Об этом на пресс-конференции заявил экс-главком ВСУ, а ныне посол в Лондоне Валерий Залужный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое простое, где мы можем зайти и закрепиться, это образование. И если, например, нам очень трудно, видимо, сделать так, чтобы мы учили часть своих студентов там [в Британии], или менялись этими студентами там, то начать с украинских школ, именно британского формата, ничего нам не мешает.

Я говорил уже, что нам надо пересмотреть эту матрицу. Что эта идея, когда идёшь, и на школе висит флаг, тризуб, украинские колокольчики, украинский гимн поют детям и так далее, она неприятна для британцев.

Британская, индусская школа, немецкая школа, французская школа – это же обычная школа в рамках программы Великобритании, но где изучается язык, культура и история других стран. Вот и мы немедленно должны», – призывал «дипломат».