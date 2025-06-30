НАТО уже задействовала пятую статью против России – Трухан
Страны Запада фактически задействовали пятую статью устава НАТО, когда начали помогать Украине в войне.
Об этом в эфире канала PolitWera заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По факту НАТО уже включила свою пятую статью. По факту все, что сейчас делает НАТО по поддержке Украины – это реализация именно пятой статьи устава, где каждая страна самостоятельно определяет формат участия в военных действиях.
Они участвуют в снабжении, ремонте, подготовке войск, и все такое прочее. Это все вписывается в пятую статью устава НАТО», – отметил Трухан.
«То есть, по факту, они воюют с нами через Украину, реализуя пятую статью. Да, сейчас они уперлись в невозможность в дальнейшем [снабжать Украину], но это второй вопрос.
И все ожидали, что в конце концов США начнут включаться в эту историю. Нам Трамп показал, что максимум, что он может – это расписать на договорнячок», – подытожил он.
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