НАТО уже задействовала пятую статью против России – Трухан

Максим Столяров.  
30.06.2025 16:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Страны Запада фактически задействовали пятую статью устава НАТО, когда начали помогать Украине в войне.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Запада фактически задействовали пятую статью устава НАТО, когда начали помогать Украине в войне....

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«По факту НАТО уже включила свою пятую статью. По факту все, что сейчас делает НАТО по поддержке Украины – это реализация именно пятой статьи устава, где каждая страна самостоятельно определяет формат участия в военных действиях.

Они участвуют в снабжении, ремонте, подготовке войск, и все такое прочее. Это все вписывается в пятую статью устава НАТО», – отметил Трухан.

«То есть, по факту, они воюют с нами через Украину, реализуя пятую статью. Да, сейчас они уперлись в невозможность в дальнейшем [снабжать Украину], но это второй вопрос.

И все ожидали, что в конце концов США начнут включаться в эту историю. Нам Трамп показал, что максимум, что он может – это расписать на договорнячок», – подытожил он.

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