НАТО уже задействовала пятую статью против России – Трухан

Страны Запада фактически задействовали пятую статью устава НАТО, когда начали помогать Украине в войне.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По факту НАТО уже включила свою пятую статью. По факту все, что сейчас делает НАТО по поддержке Украины – это реализация именно пятой статьи устава, где каждая страна самостоятельно определяет формат участия в военных действиях.

Они участвуют в снабжении, ремонте, подготовке войск, и все такое прочее. Это все вписывается в пятую статью устава НАТО», – отметил Трухан.