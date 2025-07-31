НАТО уже давным-давно в Азербайджане – офицер флота

Максим Столяров.  
31.07.2025 19:27
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 282
 
Азербайджан, Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Турция


Азербайджан уже давно подготовил все лазейки для официального вступления в Североатлантический альянс.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Азербайджан уже давно подготовил все лазейки для официального вступления в Североатлантический альянс. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Заключено соглашение, соответствующее тому, что Турция, по сути, будет оборонять эту союзную территорию, и в этом смысле НАТО уже давным-давно в Азербайджане. Ну, построят они там какой-то объект, красивым забором огородят, эти объекты уже давно подчинены Анкаре.

И это показала Карабахская война. У Азербайджана не было БПЛА, зато они мочили армянскую армию, раскатали их в пух и прах при технической поддержке Израиля. Руководили всем этим и использовали всё это дело турки. Это была осень 2021 года, это для нас не был сигнал?..

НАТО уже давным-давно в Азербайджане. Более того, оно там не только в виде Турции, но и давным-давно там Британия. Всё очень просто: нефть, газ, логистические коридоры», – сказал Горбачёв.

Он обратил внимание на ещё одну важную деталь.

«Решением карабахской, арцахской проблемы Азербайджан подготовил почву, в том числе правовую и юридическую, для того, чтобы в НАТО вступить. У них проблем сейчас нет территориальных и т.д.

Поэтому, в данном случае для них ворота открыты. И я думаю, особо никто в данной ситуации, при лоббировании Турции, не возражал бы на этот счёт», – подчеркнул российский каперанг.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить