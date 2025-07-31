НАТО уже давным-давно в Азербайджане – офицер флота

Азербайджан уже давно подготовил все лазейки для официального вступления в Североатлантический альянс.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заключено соглашение, соответствующее тому, что Турция, по сути, будет оборонять эту союзную территорию, и в этом смысле НАТО уже давным-давно в Азербайджане. Ну, построят они там какой-то объект, красивым забором огородят, эти объекты уже давно подчинены Анкаре.

И это показала Карабахская война. У Азербайджана не было БПЛА, зато они мочили армянскую армию, раскатали их в пух и прах при технической поддержке Израиля. Руководили всем этим и использовали всё это дело турки. Это была осень 2021 года, это для нас не был сигнал?..

НАТО уже давным-давно в Азербайджане. Более того, оно там не только в виде Турции, но и давным-давно там Британия. Всё очень просто: нефть, газ, логистические коридоры», – сказал Горбачёв.