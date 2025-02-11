НАТО больше не может быть целью Украины

Анатолий Лапин.  
11.02.2025 10:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Украина


То, что Украину не примут в НАТО – это уже общеизвестный факт.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталий Дикого заявил политолог Константин Бондаренко, эмигрировавший с Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

То, что Украину не примут в НАТО – это уже общеизвестный факт. Об этом...

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«Дело в том, на что Украина может пойти. Ну, очевидно, что Украину не примут в НАТО, более того, сейчас все указывает на то, что блок НАТО трещит по швам. Потому что, если раньше он создавался для коллективного отражения угрозы извне, то сейчас это угроза для стран, государств, которые внутри НАТО находятся. Соединенные Штаты начинают предъявлять территориальные претензии к Канаде и к Дании, к членам НАТО.

Вопрос, существует ли тогда НАТО реально или это остается пока что такой себе фикцией и НАТО находится сейчас в режиме агонии. Вот, вступать сейчас в НАТО зачем, если НАТО в нынешних условиях ничем не сможет помочь Украине, и это будет абсолютный миф, абсолютно наивная уверенность в том, что НАТО сможет в этой ситуации помочь. Если от НАТО де-факто дистанцируется главный член этой организации, кто нам тогда поможет?», – заявил Бондаренко.

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