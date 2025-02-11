НАТО больше не может быть целью Украины

То, что Украину не примут в НАТО – это уже общеизвестный факт.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталий Дикого заявил политолог Константин Бондаренко, эмигрировавший с Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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