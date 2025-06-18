Наступление на Сумы: комбриг ВСУ призвал местных бежать из города

С продвижением российской армии обстрелы Сум будут усиливаться, и в ходе боёв город может сильно пострадать.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий с позывным «Купол», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противник и не ставит себе задачу взять Сумы. У него нет там ударной группировки. Там есть 20-30 тысяч для создания буферной зоны и для растягивания наших резервов.

Такой большой город, как Сумы, они будут просто уничтожать, как Херсон. Туда долетают фпв, долетает артиллерия, долетают ракеты. И я рекомендую всем эвакуироваться оттуда. Потому что та же история была в конце 22-го года, та же история с Херсоном сейчас –по нему летают фпвшки просто как пешком ходят», – сказал украинский офицер.