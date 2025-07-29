«Наша пехота прячется по ямам не поднимая головы» – офицер ВСУ

Максим Столяров.  
29.07.2025 23:10
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Из-за большого количества российских дронов украинская пехота вынуждена прятаться по самым глубоким ямам и стараться не выявлять себя.

Об этом на канале «Бабель» заявил экс-депутат Верховной рады, а ныне командир отряда беспилотников Егор Соболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за большого количества российских дронов украинская пехота вынуждена прятаться по самым глубоким ямам и...

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«Орки выбрали такую тактику: они создают подразделения, готовят большое количество пилотов, дают им много дронов, и говорят – дороги там, летите и уничтожайте всё, что видите. Такой, чисто орковский подход, который имеет свою эффективность.

Из-за этого нам придётся сильно реорганизовать нашу военную науку. Та же пехота, которая раньше была основной силой сдерживания и наступления, оказалась в ужасной ситуации, когда они просто сидят в ямах – и не могут поднять голову.

Потому что если тебя идентифицировали, по тебе начинает лететь фпв вместе с мавиком-сбросом. Это ужасно, они тебя разносят, пока не разнесут», – причитал Соболев.

«Это основная орковская тактика, они так и продвигаются – пускают 3 или 5 человек, те доходят до нашей позиции. Если есть огневой контакт с нашей пехотой, они останавливаются, и мавик долбит эту позицию, пока она не уничтожается. Потом они идут дальше, и так продвигаются вперёд», – подытожил он.

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