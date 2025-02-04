«Наша история» – эксперты призвали не переносить музей «Ялтинской встречи» и не трогать улицу Рузвельта

Катя Добрина.  
04.02.2025 18:42
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, День Победы, Дзен, История, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина, Ялта


Улица им. Рузвельта в Ялте отражает историческую связь разных эпох, как и экспозиция Ялтинской конференции в летней резиденции императорской семьи – Ливадийском дворце.

Такое мнение на пресс-конференции к 80-летию Ялтинской конференции высказал проректор по международной и информационной политике КФУ Сергей Юрченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Улица им. Рузвельта в Ялте отражает историческую связь разных эпох, как и экспозиция Ялтинской...

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Он напомнил, что ул. Рузвельта появилась в Ялте в 60-х годах, как результат потепления советско-американских отношений.

«Насколько мне помнится, это единственный прецедент на территории Советского союза, чтобы именем американского президента была названа какая-либо улица. В этом смысле – это история. И если Рузвельт внёс определённый вклад в антигитлеровскую коалицию, если были приняты решения, которые тогда были связаны с Советом министров УССР, эту историю нужно хранить и понимать, а не уничтожать и отменять», – подчеркнул Юрченко.

Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин напомнил, что Рузвельт – единственный участник ялтинской тройки, удостоившийся улицы.

«Ни в Ялте, ни в любом другом городе Советского союза нет улицы Черчилля, нет, кстати, улицы Сталина. Рузвельт оказался единственным, и это, конечно, отражает наше собственное отношение к нашей истории, как мы зачастую искаженно видим события, преломляя их в бесконечном количестве зеркал.

Наверное, было бы уместно, чтобы наряду с этим именем появились и многие другие имена нашей истории», – отметил он.

В этом контексте ученый не видит надобности в переезде экспозиции Ялтинской конференции из Ливадийского дворца в отдельный музей.

«Смысл и суть экспозиции Ялтинской конференции именно там, где она проходила – в бывшей резиденции императорской семьи. Это как соединяющее историю звено, и таких звеньев должно быть много, чтобы наше государственное ментальное тело покрылось такой «кольчугой».

Возможно, появится ещё какое-нибудь место, где будут рассказывать о Ялтинской конференции. Но уж точно об этом будут рассказывать в Ливадии», – заключил Мальгин.

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