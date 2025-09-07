«Нас ждёт душераздирающее зрелище» – Золотарев пророчит Украине «абстинентный синдром»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское руководство не задумывается о том, что их экономика не выдержит длительной войны и набранных кредитов.

Об этом на канале UkrLife заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я не умаляю заслуг украинского политического руководства в плане того, что они изо всех сил дёргали тигра за усы. И когда теперь говорят о том, что российская экономика истощится – так а что будет с украинской экономикой?», – вопрошал Золотарев.