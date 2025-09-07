«Нас ждёт душераздирающее зрелище» – Золотарев пророчит Украине «абстинентный синдром»

Вадим Москаленко.  
07.09.2025 20:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 841
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинское руководство не задумывается о том, что их экономика не выдержит длительной войны и набранных кредитов.

Об этом на канале UkrLife заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не умаляю заслуг украинского политического руководства в плане того, что они изо всех сил дёргали тигра за усы. И когда теперь говорят о том, что российская экономика истощится – так а что будет с украинской экономикой?», – вопрошал Золотарев.

«Уже на данный момент доходы бюджета не покрывают и 50% расходов. И пока мы сидим на этой игле грантов, кредитов, еще что-то шевелится. А если соскочим? Знаете, что бывает с наркоманом, как у них проходит абстинентный синдром. Это душераздирающее зрелище.

В этом плане возможности, если говорить о затяжной войне, то у нас возможности вести длительную войну нет от слова совсем», – добавил он.

