Народу нужна только спичка, все на взводе – украинский политолог

Анатолий Лапин.  
29.05.2025 10:00
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Украина


Накал внутренних противоречий внутри Украины настолько высок, что нужна только искра, и ситуация в стране может взорваться изнутри.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Накал внутренних противоречий внутри Украины настолько высок, что нужна только искра, и ситуация в...

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«Что касается определенной социальной стратификации в Украине, там не только ухилянты, не только националисты существуют, а значительно более серьезное деление, большее количество страт, но самое главное это то, что все они находятся в антагонизме друг с другом.

Народ настолько наэлектризован сегодня, что одной искры может быть достаточно для того, чтобы внутри начались какие-то очень крайне негативные и желательно недопустимые процессы», – заявил Бондаренко.

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