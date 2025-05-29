Народу нужна только спичка, все на взводе – украинский политолог

Накал внутренних противоречий внутри Украины настолько высок, что нужна только искра, и ситуация в стране может взорваться изнутри.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Что касается определенной социальной стратификации в Украине, там не только ухилянты, не только националисты существуют, а значительно более серьезное деление, большее количество страт, но самое главное это то, что все они находятся в антагонизме друг с другом.

Народ настолько наэлектризован сегодня, что одной искры может быть достаточно для того, чтобы внутри начались какие-то очень крайне негативные и желательно недопустимые процессы», – заявил Бондаренко.