«Нам третий год врут, что Россия готова развалиться!» – украинский политолог

Украина несёт ужасающие потери, но аппарат Зеленского всё равно рассказывает о скорой победе над «распадающейся» Россией.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 22 года мы слышим, что у России нет сил, что в России нет ракет, они все уже закончились, все самолеты уже закончились. Вообще ничего не осталось, и скоро Россия рухнет, потому что у них денег нет, у них некому воевать, и так далее. То есть, все это мы слышим постоянно на протяжении последних трех лет. И знаете, есть много людей, которые в это верят. Действительно верят в это, говорят, что да, сейчас вот Путин умрет, Россия распадется и, соответственно, мы победим», – сказал Бондаренко.