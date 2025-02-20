«Наконец, можно вздохнуть спокойно» – экс-аналитик ЦРУ о переговорах в Эр-Рияде

Ещё несколько месяцев назад из-за недоговороспособной позиции прошлой администрации Белого дома мир висел на волоске, однако сейчас после российско-американских переговоров в Саудовской Аравии можно твёрдо сказать, что угроза ядерной войны миновала.

Об этом бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«В моей карьере были периоды, когда отношения были очень напряжённые, потом они улучшались, ухудшались и снова улучшались, но то, что произошло при Обаме и Байдене вообще достойно сожаления. Около трёх лет не было никаких контактов, личных встреч между президентами, и очень мало между министрами иностранных дел. Теперь они это исправляют, они прямо говорят об этом, возвращаясь в нормальное русло. Это был бы большой шаг. Но нужно всегда помнить, что между чашкой и губами может пролиться немало. Есть люди, которые занимают довольно жёсткую позицию, есть ВПК, который будет этому сопротивляться. Мир не выгоден для бизнеса, особенно если вы занимаетесь производством оружия. Так что посмотрим, как всё сложится», – сказал Макговерн.

Однако, добавил он, – «начало хорошее».