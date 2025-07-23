Надо в корне менять логику защиты авиасообщения в РФ от террора – эксперт по беспилотникам
Современная техника позволяет любому психу блокировать работу аэропортов, защиту которых нужно модернизировать.
Об этом на подкасте «Чистота понимания» заявил политолог и основатель школы БПЛА «Ушкуйник» Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня любой кулибин самопальный может сделать фанерную модельку, обернуть ее фольгой, присобачить к ней движок и отправить ее откуда-нибудь в сторону какого-нибудь аэропорта. Она просто должна размерами плюс-минус совпадать с этими «Лютыми» или «Бобрами», которые сейчас летят.
И после этого можно звонить этому самому диспетчеру и говорить, видели дроны? А дальше радар покажет, что действительно, что-то похожее на дрон куда-то такое летит, и все, вот вам транспортный коллапс», – сказал Чадаев.
По его мнению, защищать нужно не аэропорты, а пассажиропоток: если возникает угроза, то перенаправлять людей на другие маршруты.
«Модель защиты должна защищать не столько объекты, сколько процессы. То есть наша задача перестраивать в этой новой реальности процессы таким образом, чтобы ключевым объектом защиты был не аэродром Шереметьево, а, пассажиропоток и грузопоток, идущий из точки А в точку Б.
Это, например, означает, что если действительно аэродром заблокирован, значит, должны быть механизмы быстрого перевода рейсов на другой аэродром. Это касается тех, которые туда летят. И должны быть какие-то решения для тех, кто летит оттуда. Эта логика безопасности должна смениться с объектовой на процессную», – добавил политолог.
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