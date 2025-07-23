Надо в корне менять логику защиты авиасообщения в РФ от террора – эксперт по беспилотникам

Максим Столяров.  
23.07.2025 16:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 255
 
Авиация, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Терроризм, Транспорт, Украина


Современная техника позволяет любому психу блокировать работу аэропортов, защиту которых нужно модернизировать.

Об этом на подкасте «Чистота понимания» заявил политолог и основатель школы БПЛА  «Ушкуйник» Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Современная техника позволяет любому психу блокировать работу аэропортов, защиту которых нужно модернизировать. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сегодня любой кулибин самопальный может сделать фанерную модельку, обернуть ее фольгой, присобачить к ней движок и отправить ее откуда-нибудь в сторону какого-нибудь аэропорта. Она просто должна размерами плюс-минус совпадать с этими «Лютыми» или «Бобрами», которые сейчас летят.

И после этого можно звонить этому самому диспетчеру и говорить, видели дроны? А дальше радар покажет, что действительно, что-то похожее на дрон куда-то такое летит, и все, вот вам транспортный коллапс», – сказал Чадаев.

По его мнению, защищать нужно не аэропорты, а пассажиропоток: если возникает угроза, то перенаправлять людей на другие маршруты.

«Модель защиты должна защищать не столько объекты, сколько процессы. То есть наша задача перестраивать в этой новой реальности процессы таким образом, чтобы ключевым объектом защиты был не аэродром Шереметьево, а, пассажиропоток и грузопоток, идущий из точки А в точку Б.

Это, например, означает, что если действительно аэродром заблокирован, значит, должны быть механизмы быстрого перевода рейсов на другой аэродром. Это касается тех, которые туда летят. И должны быть какие-то решения для тех, кто летит оттуда. Эта логика безопасности должна смениться с объектовой на процессную», – добавил политолог.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить