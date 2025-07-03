«Надо срочно что-то думать»: даже без американских поставок ВСУ могут держаться два года – военкор

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При существующей интенсивности боёв, прекращение поставок американских ракет не означает, что ВСУ сразу побегут – они могут удерживать города ещё около двух лет только за счёт дронов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без американских поставок ВСУ очень серьезно просядут. Они очень серьезно просаживались, даже когда там две недели что-то прекращали, уже как-то они там задышали очень часто и нервно. Поэтому, безусловно, если поставок американских не будет, а это главный спонсор этого конфликта, конечно, им тяжело придется. Там перехватывает палочку эстафетную Германия сейчас. Они сейчас пытаются переносить производство, в том числе дронов, на территорию сопредельных государств европейских, и натовских. Поэтому за счет дронов они все равно будут нас сдерживать. Даже если пропадет полностью помощь США, у нас перестанут бить по тылам «Хаймарсами». Но будут больше бить дронами. Ну, они собираются выйти на производство 6 миллионов дронов в год. И с помощью Запада они смогут это сделать. И это будет тяжело. Поэтому, конечно, на этом фоне надо срочно что-то думать, какое-то противодействие. У нас есть разные разработки, но идёт же постоянное соревнование. И технологии беспилотные очень быстро скачут вперёд, и системы противодействия буквально по пятам. Они чуть-чуть всё-таки позади», – сказал Коц.