«Надо срочно что-то думать»: даже без американских поставок ВСУ могут держаться два года – военкор
При существующей интенсивности боёв, прекращение поставок американских ракет не означает, что ВСУ сразу побегут – они могут удерживать города ещё около двух лет только за счёт дронов.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Без американских поставок ВСУ очень серьезно просядут. Они очень серьезно просаживались, даже когда там две недели что-то прекращали, уже как-то они там задышали очень часто и нервно. Поэтому, безусловно, если поставок американских не будет, а это главный спонсор этого конфликта, конечно, им тяжело придется.
Там перехватывает палочку эстафетную Германия сейчас. Они сейчас пытаются переносить производство, в том числе дронов, на территорию сопредельных государств европейских, и натовских. Поэтому за счет дронов они все равно будут нас сдерживать.
Даже если пропадет полностью помощь США, у нас перестанут бить по тылам «Хаймарсами». Но будут больше бить дронами. Ну, они собираются выйти на производство 6 миллионов дронов в год. И с помощью Запада они смогут это сделать. И это будет тяжело.
Поэтому, конечно, на этом фоне надо срочно что-то думать, какое-то противодействие. У нас есть разные разработки, но идёт же постоянное соревнование. И технологии беспилотные очень быстро скачут вперёд, и системы противодействия буквально по пятам. Они чуть-чуть всё-таки позади», – сказал Коц.
«По людям я слышал такой прогноз от людей уважаемых, авторитетных, которые подают аналитику в верха, что людей у Украины хватит еще на два года боевых действий. Вот той интенсивности, которая сейчас.
Это включая тех, которых бусифицируют, это включая добровольцев, это включая гипотетическое снижение возрастного ценза до 20 лет, до 18 лет и так далее.
Поэтому будем исходить из людей, а не из военной помощи. Потому что за счет дронов, как показывают современные боевые действия, можно серьезно удерживать», – добавил военкор.
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