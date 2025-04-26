«Надо обмануть, как Минским соглашениями, но не потерять поддержку Трампа» – украинский экономист

Украине нужно любыми путями умаслить Дональда Трампа.

Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселёва заявил украинский экономист Михаил Кухар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Разговаривать с Белым домом нужно, помня то, что мы уже являемся по факту маленькой европейской страной, которая ведёт открытый вооружённый конфликт с одной из мировых супердержав, потому что нас вторая сверхдержава поддерживает. Украина не потянет конфликт с двумя супердержавами. Мы не должны ни в коем случае позволить, чтобы США выходили из переговоров, это будет наша трагедия. Хороший Трамп, плохой – он президент США следующие четыре года. Это реальность. Нам эти четыре года надо прожить. Для начала выжить.

До сих пор не устали критиковать Порошенко за Минские соглашения. Вот, не выгодно Украине, все кричат – обманул. Это как раз огромный выигрыш Украины. Да, обманул. Он хитростью подписал с Путиным якобы невыгодные для Украины соглашения, а потом четыре года их не выполнял, или три. Что было огромной победой Украины, потому что Украина прожила ещё эти три года. А могла не прожить. Тогда у нас не было ни такой сильной армии, ни такой поддержки США», – напомнил Кухар.