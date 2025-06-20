«Над Ираном ставят великий эксперимент, вся грязная работа досталась Израилю» – укро-араб

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Реакция Тегерана на агрессию была частью результата эксперимента, добьёт ли Иран до Израиля, и насколько серьёзным будет урон.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил главред портала «Украина по-арабски», эксперт по украинско-арабским отношениям Мохаммад Фараджаллах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идёт эксперимент, насколько реально можно завалить режим аятоллы извне, происходит великий эксперимент. Мы помним, очень много было повалено разных диктаторов: Саддам Хусейн, Милошевич, другие. Но они были, когда войска инодержавы вошли на территорию этих стран. Последствия мы все знаем… Сейчас такой эксперимент: если отсеять [ликвидировать] эти фигуры, на которых держится режим аятоллы – это именно Корпус стражей революции, это войска, это фанатики, которые действительно держат народ в страхе полвека, сам режим повалится или нет? Второе, элита Ирана, которую не сильно беспокоит идеология иранской революции, почему они элиты? Потому что режим позволяет им быть элитой. Их дети на Западе, их деньги в швейцарских банках, и они могут принять решение в нужный момент захватить власть, поскольку им нужно остаться элитой», – вещал Фараджаллах.