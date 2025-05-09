Нацистских бесов в Болгарии искорёжило в канун праздника великой Победы
Недавно был совершен очередной акт вандализма, на этот раз в отношении мемориального комплекса посвященного советским воинам в Варненской области. Памятник расположен в устье реки Камчия. Он был воздвигнут в память о погибших в этом районе русских и болгарских подводниках и является одним из памятников Отечественной войны.
Мемориальная доска была сломана, а сам комплекс залит красной краской. Этот памятник был создан на абсолютно законных основаниях, по решению самих болгарских властей. На мемориальной доске было написано: «Тот, кто падет в борьбе за свободу, не умрет».
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Это преступление не осталось незамеченным и безнаказанным. Реакция последовала – как со стороны российских властей, так и со стороны болгар.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело в отношении Болгарии по факту актов вандализма в отношении мемориального комплекса.
«Совершено очередное преступление, которое показывает отношение нашей страны к истории, тем более, что это произошло накануне 80-летия Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. Можно сделать вывод, что мы не умеем хранить историческую память, не умеем делать выводы из исторических событий. Жаль, что в нашей стране пытаются омрачить светлый праздник Победы», — заявила председатель Союза журналистов Болгарии Снежана Тодорова.
«К сожалению, подобное нападение на антифашистский памятник не является прецедентом. Я предполагаю, что нападения совершают одни и те же граждане. Мы неоднократно сообщали о них в полицию, однако никаких мер с их стороны не было предпринято. В ближайшие дни наши активисты постараются привести памятник в относительный порядок», — заявил лидер политической партии «Възраждане», которая уже несколько раз реставрировала памятник после нападений вандалов, Костадин Костадинов.
К чести этого болгарского политика, обещание свое он сдержал. К его инициативе присоединились депутаты парламента, муниципальные советники и волонтеры.
«В третий или четвертый раз мы приезжаем сюда, чтобы очистить оскверненную болгарскую память. Мы будем делать это снова и снова, если это будет необходимо — каждый день, каждый час, каждый раз, когда отбросы общества посягнут на нашу историю. Историю нужно беречь и передавать будущим поколениям такой, какая она есть.
Настало время Возрождения. Да здравствует Болгария!», — заявил муниципальный советник Варны и заместитель председателя «Възраждане» Георгий Георгиев.
Движение «Възраждане» заявило, что обратится в областные управления полиции и прокуратуру с требованием провести расследование по факту актов вандализма, которые происходили уже не раз.
«К нашему стыду, пока Болгария ничего не делает, иностранное государство, такое как Российская Федерация, начало следственные действия по выявлению рецидивистов, которые в очередной раз осквернили антифашистский памятник. При этом болгарские власти не принимают мер и своим бездействием покрывают неофашистов», — заявил Костадин Костадинов.
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