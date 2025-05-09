Нацистских бесов в Болгарии искорёжило в канун праздника великой Победы

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Недавно был совершен очередной акт вандализма, на этот раз в отношении мемориального комплекса посвященного советским воинам в Варненской области. Памятник расположен в устье реки Камчия. Он был воздвигнут в память о погибших в этом районе русских и болгарских подводниках и является одним из памятников Отечественной войны.

Мемориальная доска была сломана, а сам комплекс залит красной краской. Этот памятник был создан на абсолютно законных основаниях, по решению самих болгарских властей. На мемориальной доске было написано: «Тот, кто падет в борьбе за свободу, не умрет».

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Это преступление не осталось незамеченным и безнаказанным. Реакция последовала – как со стороны российских властей, так и со стороны болгар.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело в отношении Болгарии по факту актов вандализма в отношении мемориального комплекса.

«Совершено очередное преступление, которое показывает отношение нашей страны к истории, тем более, что это произошло накануне 80-летия Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. Можно сделать вывод, что мы не умеем хранить историческую память, не умеем делать выводы из исторических событий. Жаль, что в нашей стране пытаются омрачить светлый праздник Победы», — заявила председатель Союза журналистов Болгарии Снежана Тодорова.

«К сожалению, подобное нападение на антифашистский памятник не является прецедентом. Я предполагаю, что нападения совершают одни и те же граждане. Мы неоднократно сообщали о них в полицию, однако никаких мер с их стороны не было предпринято. В ближайшие дни наши активисты постараются привести памятник в относительный порядок», — заявил лидер политической партии «Възраждане», которая уже несколько раз реставрировала памятник после нападений вандалов, Костадин Костадинов.

К чести этого болгарского политика, обещание свое он сдержал. К его инициативе присоединились депутаты парламента, муниципальные советники и волонтеры.

«В третий или четвертый раз мы приезжаем сюда, чтобы очистить оскверненную болгарскую память. Мы будем делать это снова и снова, если это будет необходимо — каждый день, каждый час, каждый раз, когда отбросы общества посягнут на нашу историю. Историю нужно беречь и передавать будущим поколениям такой, какая она есть. Настало время Возрождения. Да здравствует Болгария!», — заявил муниципальный советник Варны и заместитель председателя «Възраждане» Георгий Георгиев.

Движение «Възраждане» заявило, что обратится в областные управления полиции и прокуратуру с требованием провести расследование по факту актов вандализма, которые происходили уже не раз.