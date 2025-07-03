Подавляющее большинство западных аналитиков ошиблось в оценке продолжительности СВО. Они думали, что конфликт завершится в 2022 году.

Об этом американский политолог Гилберт Доктороу заявил в интервью отставному подполковнику армии США Дэниелу Дэвису, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, как Россия ведет войну, на Западе не понимали. И даже сейчас это не совсем понятно, потому что считается: единственный способ вести войну – это по-американски, то есть при помощи шока и страха. Но этого не произошло. Дело в том, что американские войны велись на территориях, где не было личного присутствия американцев. Не было интереса к людям и к ценности человеческой жизни на территориях, куда мы вторглись на Ближнем Востоке», – сказал Доктороу.

По его словам, на Западе не поняли, что Россия не ведет себя жестоко не из слабости.

«В случае с Россией и Украиной это два народа, которые жили вместе и взаимодействовали на протяжении 500 лет или даже больше. Изначально Россия не хотела причинять слишком много вреда и слишком много смертей, потому что понимала: это соседи, с которыми придется жить в будущем. Это братья и сестры.

По этой причине Россия вела войну совсем не так, как ожидали на Западе. Это было неправильно истолковано как признак слабости России», – сказал Доктороу.

Кроме того, по его мнению, ошиблась и российская разведка, которая не учла, что «8 лет работы американских и британских спецслужб изменили психологию украинской армии».