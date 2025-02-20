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Украине могут отключить спутниковую систему связи Старлинк, которая играет важнейшую роль для ВСУ.

ОБ этом в своем паблике пишет экс-участница карательной операции против ЛДНР, глава Центра украинской аэроразведки Мария Берлинская.

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«Умным людям сегодня после заявлений Трампа и Маска все стало очевидным. Нас будут пробовать прогнуть под условия сильных. Без всякой справедливости, просто по праву силы. На их месте первым делом можно начать шантажировать важнейшей на фронте – связью. Важный момент для военных – обязательно позаботьтесь об альтернативной связи. Старлинки могут отключить в любой момент. Нам. А русским оставить», – написала Берлинская.

По ее мнению, отключение может произойти под видом технического сбоя.

«Если не иметь плана Б – начнется хаос, мы потеряем очень много людей. Полной альтернативы Старлинку нет. Но есть несколько возможных комбинированных вариантов, связные знают. Может, обойдется. Но лучше быть готовым. А не так, как всегда», – резюмирует автор.

Примечательно, что под одним из последних постов с критикой Зеленского Илона Маску, которому принадлежит компания Старлинк, начальник штаба запрещенного в РФ «Азова» Богдан Кротевич нtцензурно написал: «Пошел на #уй». Правда, вскоре удалил свой комментарий.

При этом не все украинские военные нападки на США поддерживают.

«Я все еще считаю, что ссориться с США – это не выход. И блогерам слать США – не выход. Особенно тем, кто не воюет на фронте. Потому что боеприпасы обладают свойством заканчиваться, и от Старлинка зависит все управление боем, а большинство БК и оружия, и технологий у нас именно американские. Я это знаю, братья это знают, каждый военный это знает. Да, Трамп наговорил много #уйни и его команда говорит много #уйни, но слать на #уй – не выход, блогерам желательно подзавалить, потому что нужно разговаривать и убеждать. Потому что эти блогеры воевать не будут, а нам будет воевать в разы труднее из-за некоторых языков», – написал ВСУшник с позывным «Бахмутский демон».

Впрочем, он тут же добавил, что Кротевича это не касается, мол, тот «имеет право».