На наших глазах начинается гражданская война – киевский философ

Анатолий Лапин.  
26.05.2025 12:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Дискриминация, Общество, Украина


Заявления о второсортности русскоязычных, которые озвучивают украинские националисты, стали предпосылками гражданского конфликта.

Об в эфире видеоблога объявленного Россией в розыск политолога Юрия Романенко заявил украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявления о второсортности русскоязычных, которые озвучивают украинские националисты, стали предпосылками гражданского конфликта. Об в...

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«Что такое послевоенный мир, это послевоенный мир с агрессором или это также гражданский мир? Гражданский мир учреждается солидарными действиями, договором, то есть это же нормальная позиция – обратиться к русскоязычным, что вы понимаете, что вы оказались в такой ситуации, когда вы объективно находитесь внутри культурной парадигмы врага. Давайте с вами договоримся: первое, второе, третье, четвертое.

Никто же не собирается ни с кем договариваться – объявляют, что или ты подчинишься, или мы тебя убьем. Это не по отношению к врагу говорится, это по отношению к украинским гражданам, которых никто не лишал гражданства, им предъявляют ультиматум, угрожая убийством – вот это и есть начало гражданской войны, когда ты угрожаешь не врагу, а своим гражданам. Я же помню сколько смеялись над нами: «Откуда возьмется гражданская война?». Граждане, обратите внимание, на ваших глазах она возникает», – заявил Дацюк.

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